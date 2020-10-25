Повесь флаг — получи славу 25.10.2020, 12:38

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Белорусы просто фонтанируют революционными идеями.

Самый крутой флаг района, дворовой протест и сила объединения, которую «не разбіць, не спыніць, не стрымаць» — издание «Cалідарнасць» анализирует новую активность, возникшую на волне протестов.

Дворовая самоорганизация буквально ворвалась в наши дома. Сегодня ни одного дня не проходит без сообщения о крутом мероприятии в каком-либо районе, будь то концерт с известными музыкантами, чаепитие, невероятный мурал или просто масштабный выход на протест. За несколько месяцев мы узнали бесконечность новых интересных людей, которые не только разделяют наши ценности, но, как оказалось, еще и живут по соседству.

Почему дворовые чаты, соседские посиделки и самоорганизация улиц несут для власти не меньшую угрозу, чем многотысячные митинги и во что это все может вылиться?

Повесь флаг — получи славу

Действительно, благодаря крутым, смелым и креативным акциям некоторые дворы вдруг в один момент прославились на всю страну. Вспомните, как скандировали участники воскресного Марша достоинства, когда проходили около жилого комплекса «Каскад».

За судьбу флагов, которые жители «Каскада» вывесили между домами, переживала вся страна, а видео их спасения смотрели, как триллер.

Или взять историю «Площади Перемен». Мурал с диджеями уже сам по себе выглядел убедительно, но то, как жители района сражались за него, наверняка войдет в историю сопротивления и станет сюжетом какого-нибудь остросюжетного фильма. Довести ситуацию до абсурда и заставить целые наряды милиции охранять трансформаторную будку, тем самым подняв на смех всю правоохранительную систему, дорогого стоит.

Не удивительно, что власть так болезненно реагирует на подобные ситуации. А, реагируя, еще больше доводит ситуацию до абсурда.

— Власть понимает: надо с чем-то бороться. А для этого нужны какие-то ключевые точки, символы, — отмечает в интервью «Cалідарнасці» известный минчанин Владимир Максимков. — Бороться с процессией в 200 тысяч человек невозможно физически, попытки до и после – это скорее для показушности, что ситуация под контролеv. Поэтому идет борьба с символами. Флаг бело-красно-белый — это символ. Отлично! Будем с ним бороться. И понеслась. Тут закрасим, тут заберем, тут отвяжем. Диджеев нарисовали? О, это же символ непослушания! Все понятно? Понятно! Защитили, пошли получать свою премию.

Другое дело, что эта борьба со стороны выглядит довольно комично. Власти мыслят крайне топорно, действуя лишь в плоскости сорвать-уничтожить, тогда как народ искрит креативом и фантазией.

— Нам смешно, что они закрашивают, а они со своей стороны тоже думают о нас: «Они что, дураки что ли? Мы же тут закрасили уже, чего они опять рисуют?! Ладно опять закрасим!» Тут уже «Netflix» впору комедию снимать, как белорусы боролись за свою свободу, — отмечает Владимир Максимков.

Сегодня у каждого района появляются свои символы. Уручье уже прославилось своим Змеем-Змагарычем.

Герои-символы появляются в виде граффити в разных местах. Там и Нина Багинская, и Мария Колесникова, и приковавший себя наручниками в шахте солигочанин, МЧСник, отказывашийся снимать флаг.

Ну а количество ленточек и флагов на заборах, скамейках и даже крышах домов не поддается исчислению.

«Голодед», с которого смеялся весь мир

Кстати, о флагах. Идея каждому району придумать свой флаг нашла отклик и далеко за пределами Беларуси. Даже «чешские кукловоды» не отказали себе в удовольствии иметь свой «белорусский» флаг.

В дворовых чатах активно голосовали за варианты знамени от народных (и не только) дизайнеров. Белорусы так разошлись, что стали придумывать флаги улиц и даже кварталов. Народ просто искрил креативом.

Таким, например, виделся флаг ЖК «Пирс».

Районы устраивали соревнование, чей флаг круче, а некоторые СМИ на полном серьезе проводили опросы.

Многих, например, повеселил флаг «Новинок»: очень уж забавным получился автобус №18, везущий усатого Наполеона по известному адресу.

Но когда в сети появился флаг улицы Голодеда, все просто упали со смеху. По понятным причинам, мы пока воздержимся от публикации изображения, но найти его в сети не составляет никакого труда.

— Если народ начинает шутить, смеяться, веселиться и относится несерьезно к своим правителям – это самый важный, самый очевидный факт того, что назад дороги не будет, — отмечает продюсер Владимир Максимков. — Есть такой психологический прием: десакрализация. Если вы какого-то человека не хотите воспринимать всерьез, то, глядя на него, представляете его голым. Все. Вам уже смешно. И чтобы он уже дальше ни говорил и ни делал, вам будет гомерически смешно. И все уже видят: а король-то голый! А голому королю долго ли ходить по улицам?

Почему сражаться с народной самоорганизацией бесполезно

Действительно, власти всеми силами пытаются остановить весь этот «праздник непослушания». Они задерживают наиболее активных лидеров сопротивления, как это было с защитником «Площади Перемен» Степаном Латыповым. Но это в целом не приносит никакого результата. Граффити вновь появляются на прежних местах, флаги развеваются между домами, ленточки из-за дня в день мучают работников ЖЭСа. И ни остановить, ни противопоставить этому что-то свое, кроме тупой силы, власть сегодня не может.

— И правильно было бы властям перехватить инициативу, потому что не можешь бороться — возглавь, — отмечает Владимир Максимков. — То есть вместо того, чтобы разгонять дворовые посиделки, наоборот, проводить свои сборы, устраивать концерты, утренники с раздачей красно-зеленых шариков. Но проблема в том, что у власти нет ни креатива, ни специалистов, ни умных исполнителей. Потому что на такие дворовые собрания обязательно будет загонять ОМОН.

Да и в принципе перехватить идею сейчас уже невозможно. Люди настолько почувствовали свою силу, поняли, как много вокруг людей со схожими взглядами, что вряд ли что-то способно теперь изменить их убеждения.

И, как это ни парадоксально звучит, именно власти подтолкнули людей к самоорганизации.

— Государственная система устройства и управления обществом оказалась неэффективна, поэтому люди взяли все в свои руки, — отмечает Владимир Максимков. — Мне очень нравятся вот эти горизонтальные связи: взаимопомощь, организация, оповещения между собой. Это бесконечное количество чатов... Они сейчас, возможно, немножко раздражают, но оно урегулируется со временем. Поэтому низкий поклон нашей власти за то, что она подтолкнула нас к инициативе. Я бы памятник даже сделал: наклоненная резиновая дубинка ОМОНа, которая начинает прорастать веточками с бело-красно-белыми листочками. Мне кажется, Цеслер бы очень хорошо это изобразил.

Кстати, в дворовой самоорганизации на самом деле нет ничего нового. Многие в этой связи вспоминают советские дворовые посиделки. Однако история древнее, чем кажется.

— В Мексике, чтобы защититься от набегов индейцев, даже специальным образом строили дома, — напоминает Владимир Максимков. — Это были такие дворы-крепости. Дом выглядел, как стена, в нем ворота, которые закрывались от непрошенных гостей, а внутри кипела жизнь. А еще раньше люди жили общинами, в одной пещере. Так что желание объединяться у нас в крови.

К тому же не стоит недооценивать дворовую активность. Это только с виду милые чайные посиделки с соседями кажутся лишь приятным времяпрепровождением. На самом деле это мощной инструмент объединения. «Свой» и плечо на акции подставит, и защит от ОМОНовской дубинки и вообще «вместе весело шагать». А сколько совместно можно придумать нового!

— Мы так долго внутри себя это держали, что это сейчас вырвалось и прет креативом, — отмечает собеседник «Салiдарнасцi». — Мы в принципе креативный народ. Но просто в определенных условиях этому креативу негде было проявляться. А внутри-то клокочет. Этим объясняется и нынешняя самоорганизация, и все эти дворовые активности, безумные акции, ленточки, флаги дворов. Народ фонтанирует идеями.

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