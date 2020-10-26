В работе мобильного приложения Альфа-Банка наблюдаются сбои
- 26.10.2020, 12:06
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Причины выясняются.
Мобильное приложение Альфа-Банка сегодня работает со сбоями.
Проблемы наблюдаются у клиентов, которые подключаются через провайдера «Белтелеком». Такие же сбои и у пользователей интернет-банка «Альфа-Бизнес Онлайн», пишет tut.by.
В контакт-центре банка уточнили, что технические специалисты отмечают, что со стороны банка все работает.
«Мы рекомендуем переключиться на другого провайдера или подключиться к сервисам через мобильный интернет», — советуют в банке.