В работе мобильного приложения Альфа-Банка наблюдаются сбои 26.10.2020, 12:06

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Причины выясняются.

Мобильное приложение Альфа-Банка сегодня работает со сбоями.

Проблемы наблюдаются у клиентов, которые подключаются через провайдера «Белтелеком». Такие же сбои и у пользователей интернет-банка «Альфа-Бизнес Онлайн», пишет tut.by.

В контакт-центре банка уточнили, что технические специалисты отмечают, что со стороны банка все работает.

«Мы рекомендуем переключиться на другого провайдера или подключиться к сервисам через мобильный интернет», — советуют в банке.

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