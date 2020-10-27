Ученые выяснили, как древние египтяне готовили цветные чернила 27.10.2020, 16:14

Технологии явно опередили свое время.

Международная группа ученых выяснила, каким образом древние египтяне получали цветные чернила. В частности, исследователи выяснили, зачем они добавляли в чернила свинец, сообщает Naked science.

Самые ранние примеры письма чернилами датируются периодом около 3200 года до нашей эры. Папирусы, написанные чернилами, обнаружили в Древнем Египте. При этом, древние египтяне использовали два основных цвета: красный и черный. Черным цветом был написан основной текст, а красным выделяли заголовки и ключевые слова.

В 2017 году ученые изучили состав красной группы чернил, в которую вошли оранжевые и розовые. В основном они состояли из натуральных ингредиентов, таких как охра. В ходе нового исследования ученые использовали мощный рентген, чтобы изучить мельчайшие детали письма древнеегипетских папирусов из храма Тебтунис.

В результате исследователи нашли в чернилах свинец. Поскольку его соединения были строго определенными, ученые пришли к выводу, что свинец был добавлен не в качестве красителя, а как осушитель. «Сушилки» на основе свинца предотвращают чрезмерное растекание краски или чернил по поверхности бумаги или папируса.

Ученые предположили, что у древнеегипетских чернил был сложный рецепт, а свинец использовался в них в тонко измельченном, растворимом состоянии. Интересно, что карбоксилаты свинца были обнаружены и в древнеегипетских косметических средствах. Но самое удивительное, что похожими методами для осушения масляной краски пользов

Ученые выяснили, как древние египтяне готовили цветные чернила

Технологии явно опередили свое время.

Международная группа ученых выяснила, каким образом древние египтяне получали цветные чернила. В частности, исследователи выяснили, зачем они добавляли в чернила свинец, сообщает (Naked science https://naked-science.ru/article/history/vyyasnilos-kak-drevnie-egiptyane-gotovili-tsvetnye-chernila).

Самые ранние примеры письма чернилами датируются периодом около 3200 года до нашей эры. Папирусы, написанные чернилами, обнаружили в Древнем Египте. При этом, древние египтяне использовали два основных цвета: красный и черный. Черным цветом был написан основной текст, а красным выделяли заголовки и ключевые слова.

В 2017 году ученые изучили состав красной группы чернил, в которую вошли оранжевые и розовые. В основном они состояли из натуральных ингредиентов, таких как охра. В ходе нового исследования ученые использовали мощный рентген, чтобы изучить мельчайшие детали письма древнеегипетских папирусов из храма Тебтунис.

В результате исследователи нашли в чернилах свинец. Поскольку его соединения были строго определенными, ученые пришли к выводу, что свинец был добавлен не в качестве красителя, а как осушитель. «Сушилки» на основе свинца предотвращают чрезмерное растекание краски или чернил по поверхности бумаги или папируса.

Ученые предположили, что у древнеегипетских чернил был сложный рецепт, а свинец использовался в них в тонко измельченном, растворимом состоянии. Интересно, что карбоксилаты свинца были обнаружены и в древнеегипетских косметических средствах. Но самое удивительное, что похожими методами для осушения масляной краски пользовались европейские живописцы в XV веке, поэтому древние египтяне явно опередили свое время.ались европейские живописцы в XV веке, поэтому древние египтяне явно опередили свое время.

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