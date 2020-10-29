Почему белорусы все делают правильно? 11 Илья Варламов

29.10.2020, 15:08

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Фото: tut.by

Сегодня у Лукашенко связаны руки.

Белорусским протестам три месяца. Все эти три месяца люди продолжают выходить на улицы. Все эти три месяца слышны рассуждения: а все ли правильно делают белорусы?

Ну вот, смотрите, в Кыргызстане за день захватили Белый дом, освободили политзаключенных и прогнали президента. В Украине Майдан в результате уличных боев в центре Киева за несколько месяцев добился смены власти. Белорусы же продолжают три месяца мирно выходить на улицы, и конца и края не видно этому. В этой ситуации даже у сторонников белорусской оппозиции возникает вопрос: может, пора сменить тактику?

Эти вопросы понятны. Всем хочется быстрых решений. Но гадать, как было бы лучше и как было эффективнее – дело неблагодарное. Кроме того, советовать людям идти под пули и уголовные сроки, сидя на диване, – тоже так себе идея.

У любой тактики есть плюсы и минусы. Мирный протест – митинги и забастовки – может быть, не такой быстрый, но он точно результативный и не беззубый. Просто сила – это не всегда насилие.

Лукашенко мечтает, чтобы против него вышли радикалы. В планах Лукашенко изначально было, что сразу после выборов народ пойдет жечь покрышки и закидывать ментов коктейлями Молотова. В ответ на насилие со стороны толпы последовало бы насилие со стороны власти, и никто бы Лукашенко за такое сильно не осудил. Но его план изначально провалился, потому что белорусы вышли массово но мирно. И именно эта неоправданная жестокость, террор против мирных людей придали протесту небывалую силу. Потому что люди, которые раньше были вне политики, возмутились. Никому не нравится насилие. Теперь в протесте участвуют не только городские хипстеры, но и рабочие заводов и даже пенсионеры.

Лукашенко мечтает, чтобы агрессивные подростки жгли покрышки, переворачивали машины, избивали ментов. Я уверен, ночью Лукашенко снятся горящие белорусские менты, и он блаженно улыбается во сне. Единственное, что осталось у Лукашенко, – это верные менты, безумие и террор против белорусского народа. Ничего больше он предложить не может. Да и некому предлагать: никто его больше не слушает. Но даже террор и беспредел он не может масштабно начать без повода. Ему нужен повод.

Посмотрите, как лукашенковская пропаганда пускает слюни и пытается выдумывать истории о погромах со стороны митингующих. Посмотрите, как у Лукашенко периодически вырываются заготовочки про боевиков, которые готовят у него переворот.

Посмотрите на белорусскую пропаганду. Они прямо инструкции уже дают, как останавливать поезда. Они показывают любые кадры, которые можно выдать за бесчинство оппозиции. Не удивлюсь, если в отчаянии они сейчас сами начнут поджигать свои машины, чтобы повесить вину на оппозицию. Не ведитесь на такие провокации.

Лукашенко потирает свои кровавые лапки и ждет, когда у соперника сдадут нервы. Он хочет, чтобы оппозиция ударила первой, думая, что получит моральное право навсегда с ней расквитаться. Но оппозиция не бьет и не ведется на его провокации.

Сегодня у Лукашенко связаны руки. Единственное его оружие – это насилие, и он не может применять его в полной мере. Сейчас он понимает, что ввести террор против мирного протеста – значит лишь придать ему силы. Эту ошибку он совершил в августе и второй раз вряд ли наступит на эти грабли.

Но если протест так и останется мирным, то это ни к чему не приведет?

Это заблуждение. Когда мирные люди противостоят такому режиму, как у Лукашенко, может показаться, что это действительно неэффективно. Но это только на первый взгляд.

Давайте проведем аналогию с самолетом. Представьте, что государство – это самолет. Самолет – это сложнейшая машина, где множество систем должно работать безотказно, самолету требуется регулярное обслуживание. А теперь представьте, что вы перестали его обслуживать. Да, в первые дни он действительно будет летать, и никаких изменений не будет. Через неделю, возможно, в салоне перестанет работать вентиляция, но это не критично, можно будет и потерпеть. Самолет по-прежнему будет летать. Но в какой-то момент что-то откажет, и самолет упадет. Что именно откажет, никто не может предсказать. Может быть, двигатель, может быть, шасси не получится выпустить.

С Беларусью сейчас происходит то же самое.

Все ресурсы сейчас брошены на удержание власти. Все совещания, планы, встречи только об одном – как не свалиться. Проблемами страны, экономикой, здравоохранением, каким-то долгосрочным планированием никто не занимается.

Партнеры Беларуси тоже перестают с ней работать. Представьте, что вам надо купить тракторы или комбайны с поставкой на 2022 год. Будете ли вы размещать заказ в Беларуси? Маловероятно. Слишком много рисков. Кто знает, будет ли работать завод, или все же уйдет на забастовку. А в случае смены власти будут ли госпредприятия исполнять обязательства? Переводить сегодня бабло и оплачивать долгосрочные контракты с режимом Лукашенко... ну так себе идея.

Представьте, что вам надо поставлять грузы к Новому году, и вы всегда делали это через Беларусь. Будете ли вы сегодня планировать маршруты через Беларусь на декабрь? Уверены ли вы, что Лукашенко не закроет границы с Польшей или Литвой? Что демонстранты не заблокируют дороги? Будете ли вы рисковать, или все же пустите свои грузы в объезд нестабильной страны?

Представьте, что вы мэр белорусского города или какой-нибудь белорусский чиновник. Будете ли вы заниматься каким-то долгосрочным планированием сегодня? Начинать реформы? Уверены ли вы в завтрашнем дне?

Мирные протесты делают очень важную вещь: они парализуют жизнедеятельность страны. Да, свет горит, улицы убирают, заводы работают... Но никто не знает, в какой момент и что отвалится. Мы не знаем, какой запас прочности у режима Лукашенко, но он точно конечный.

И Лукашенко именно поэтому нервничает. То он встречается с оппозицией в СИЗО и выпускает потом часть заложников, то он просит родителей увести студентов с улицы.

Мы можем наблюдать за поведением Лукашенко и делать выводы об эффективности протестов. Мы больше не видим уверенного в себе лидера. Мы видим запуганного, истеричного, выжившего из ума старика, который каждый день через подконтрольные СМИ убеждает себя, что все хорошо. Мы видим загнанного в угол диктатора, который не знает, что ему делать дальше.

На мой взгляд, белорусы выбрали оптимальную тактику, и она обязательно приведет к победе. Постоянное давление закончится крахом режима Лукашенко.

Илья Варламов, varlamov.ru

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