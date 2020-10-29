Галерея «Ў» и «Ў бар» закрываются 29.10.2020, 20:15

1,256

Галерея «Ў». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Культурное пространство и бар впредь будут функционировать под брендом «Вершы».

Галерея современного искусства «Ў» и «Ў бар» закрываются. Об этом сообщили представители площадок. Культурное пространство и бар на Октябрьской, 19, впредь будут функционировать под брендом «Вершы», передает tut.by.

Причин для закрытия галереи «Ў» и «Ў бара» много, говорят представители площадок.

— Но сейчас время перемен, и мы верим, что все изменится к лучшему! Галерея выполнила свою миссию и реализовала множество замечательных проектов. Девиз, который мы когда-то придумали — «искусство и безусловная любовь», — это ритм, который, я надеюсь, созвучен биению ваших сердец, — говорит Валентина Киселева, одна из соучредителей.

Закрытие проектов связано со сменой партнеров: из числа акционеров выходят Валентина Киселева, Анна Чистосердова, Александр Василевич и Надежда Зеленкова. Валентина — соучредитель проекта, управляющий партнер, директор и куратор галереи. Анна — соучредитель проекта, управляющий партнер, арт-директор галереи. Александр, один из инициаторов и соучредителей проекта, находится под стражей более двух месяцев и признан политическим заключенным. Надежда присоединилась к команде в 2010 году в качестве директора по развитию, позже стала одним из партнеров. Один из соучредителей и партнеров галереи «Ў» и «Ў бара» — Валентин Лосев — продолжит свое участие в новом проекте на Октябрьской, 19.

Новый состав партнеров будет развивать пространство на Октябрьской, 19, под брендом «Вершы». Под этим названием будут работать и бар, и культурное пространство.

Бар «Ў». Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Последним проектом, реализованным командой в галерее, станет выставка «Кранальная дыстанцыя», которая стартует 29 октября в 19.00. Она начнет демонстрироваться еще в галерее «Ў», а продолжит в пространстве под новым названием — «Вершы».

— Наша деятельность, и даже больше — жизнь, на протяжении последних 11 лет подарила огромное количество замечательных друзей и партнеров, невероятный опыт и сделала современное белорусское искусство заметным не только в стране, но и за рубежом. Закрыть проект — трудное решение, но я считаю, что искусство и безусловная любовь всегда побеждают, — сказала Анна Чистосердова.

Галерея начала работать в 2009 году в помещении на Независимости, 37а, и стала одним из главных центров культурной жизни Минска. В 2018 году «Ў» переехала на Октябрьскую, 19.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».