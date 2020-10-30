Названо самое доступное средство профилактики коронавируса 4 30.10.2020, 9:48

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Продукт содержит большое количество мощного антиоксиданта.

Поваренная соль стала самым доступным средством профилактики коронавируса.

О полезных свойства соли в борьбе с COVID-19 сообщает cursorinfo.co.il.

Солевой раствор обеспечивает снижение числа как вирусных, так и бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний.

Высокое содержание в продукте селена — мощного антиоксиданта, который наряду с цинком и витамином D считается эффективным противовирусным средством, позволяет также обеспечить быстрое восстановление после болезни.

В одном килограмме этого продукта содержится 17 микрограммов селена.

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