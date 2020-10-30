Названо самое доступное средство профилактики коронавируса

Названо самое доступное средство профилактики коронавируса4
- 30.10.2020, 9:48
- 7,572
Продукт содержит большое количество мощного антиоксиданта.
Поваренная соль стала самым доступным средством профилактики коронавируса.
О полезных свойства соли в борьбе с COVID-19 сообщает cursorinfo.co.il.
Солевой раствор обеспечивает снижение числа как вирусных, так и бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний.
Высокое содержание в продукте селена — мощного антиоксиданта, который наряду с цинком и витамином D считается эффективным противовирусным средством, позволяет также обеспечить быстрое восстановление после болезни.
В одном килограмме этого продукта содержится 17 микрограммов селена.