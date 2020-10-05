Азербайджан сообщил о взятии еще девяти сел в Нагорном Карабахе 5.10.2020, 11:16

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Ильхам Алиев

Представители Армении называют эти сообщения фальсификацией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии еще девяти населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил во время обращения к народу республики, сообщает РБК.

«Сегодня славная азербайджанская армия освободила следующие населенные пункты: город Джабраил, село Кархулу, село Шукурбейли, село Юхари Маралян, село Черекен, село Дашкесан, село Горовлу, село Декал, село Махмудлу, село Джафарабад», — сообщил глава республики.

Президент также обратился к жителям этих деревень с призывом прекратить попытки отделиться от Азербайджана. Он заявил, что намерен силой вернуть беженцев на их исконные территории.

Ранее Алиев сообщил в Twitter, что азербайджанская армия взяла город Джабраил и еще несколько ближайших населенных пунктов. В ответ на его заявление пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что данное сообщение является фальсификацией.

«Страницы официальных лиц Азербайджана и Турции в Twitter сейчас один за другим празднуют «освобождение Джабраила», что является очередной фальсификацией», — говорится в посте.

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