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Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили трем ученым

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  • 5.10.2020, 12:53
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Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили трем ученым

Они открыли гепатит C.

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Харви Альеру, Майклу Хогтону и Чарльзу Райсуизу за открытие гепатита C. Церемония вручения наград транслировалась в YouTube-канале Нобелевского комитета, пишет «Новая газета».

Премию в этой области ученым присуждают с 1901 года. Ее в разное время получали Эмиль Адольф фон Беринг, разработавший сыворотку против дифтерии, открывшие инсулин Фредерик Бантинг и Джон Маклеод, разработчики метода магнитно-резонансной томографии Пол Лотербур и Питер Мэнсфилд, а также Александр Флеминг, Эрнест Чейн и Говард Флори за открытие пенициллина.

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