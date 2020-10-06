Лауреат Нобелевской премии работает над вакциной от COVID-19 1 6.10.2020, 11:14

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Исследования ведутся в канадском университете Альберты.

Британец Майкл Хоутон, который стал лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2020 год, занимается исследованиями по созданию вакцины от нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении канадского Университета Альберты, где профессор работает с 2010 года, сообщает ТАСС.

«Достижение Майкла Хоутона невозможно переоценить, — заявил президент вуза Билл Флэнаган. — Доктор Хоутон сделал этот мир лучше. Как президент Университета Альберты, вуза, которому он посвятил свое время, я очень рад, что его работа получила такое признание».

В документе также отмечается, что профессор «недавно начал работу по созданию вакцины от COVID-19, а ранее в 2004 году он создал успешную вакцину против вируса SARS-CoV-1, но она так и не была востребована, так как этот вирус исчез».

Корреспонденту ТАСС пока не удалось получить комментарий самого Хоутона.

Ранее в понедельник было объявлено, что Нобелевская премия в области физиологии и медицины за 2020 год присуждена американцам Харви Олтеру, Чарльзу Райсу и британцу Майклу Хоутону. Ученые стали лауреатами за открытие вируса гепатита C, что стало вехой в борьбе с вирусными заболеваниями, так как позволило создать высокочувствительные анализы крови, устранившие риск заражения при переливании крови. Открытие также дало старт быстрому созданию эффективных препаратов от гепатита С, отметили эксперты Нобелевского комитета Каролинского института Стокгольма.

Методические исследования, связанные с переливанием крови и проведенные Харви Олтером, показали, что неизвестный вирус является частой причиной хронического гепатита. Майкл Хоутон использовал новую стратегию для выделения генома нового вируса, получившего название вируса гепатита С. Чарльз Райс представил окончательные доказательства того, какой именно вирус может вызвать гепатит С, прокомментировали в Нобелевском комитете.

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