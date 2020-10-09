«У МВД заканчиваются сотрудники» 21 9.10.2020, 16:12

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Фото: РИА Новости

Как бандиты из ГУБОПиК стали последней опорой диктатора.

ГУБОПиК — Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Как и следует из названия ведомства, они должны заниматься борьбой с организованной преступностью и коррупцией. Но в этом году вместо мафии и взяточников управление взялось за мирных протестующих. «Белсат» разбирался, почему именно ГУБОПиК превратился в один из главных карательных органов в стране.

«Поздно сопли распускать. Теперь отвечать придется»

29 сентября телеграм-канал АТН Белтелерадиокомпании опубликовал несколько видеороликов с операции ГУБОПиКа под Минском. На одном из видео видно, как группа людей что-то делает с автомобилем на стоянке, после чего выбегают силовики, слышна серия выстрелов.

На двух других роликах показаны задержаны. Один из них избит в кровь и не может открыть глаза, ведь только что ему в лицо брызнули слезоточивым газом. «С какой целью сюда приехали?» — спрашивают его силовики. «Я ошибся политическими взглядами», — отвечает задержанный.

Об ошибке во взглядах говорит и второй задержанный, который после использования газа явно находится в шоковом состоянии. «Что ты здесь делал?» — спрашивают его силовики. «Не знаю», — мотает он головой. Работники БТ сопроводили этот видеоролик коротким подписью: «Поздно сопли распускать. Теперь отвечать придется».

Как позже отмечалось в пресс-релизе МВД, в ночь с 28 на 29 сентября оперативники ГУБОПиК при помощи бойцов спецотряда быстрого реагирования задержали пятерых мужчин в возрасте от 28 до 39 лет в тот момент, когда они портили личный автомобиль милиционера (прокололи шины, залили монтажной пеной дверные проемы, залили краской кузов). Все задержанные стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве (статья 339 УК).

Избитый в кровь мужчина на ролике БТ — это 39-летний Антон Быковский, детский тренер по дзюдо.

«Мне известно, что Антон не оказывал сопротивления, сначала пытался убежать, когда понял, что бесполезно, стал на колени, поднял руки вверх. Но его все равно очень сильно били. С ноги в лицо, распылили весь газовый баллон прямо в глаза, пытали электрошоком», — рассказала Belsat.eu его жена Дарья.

Антон Быковский получил черепно-мозговую травму и ожог глаз. Сейчас он находится под стражей в СИЗО №1 на улице Володарского. Информации о состоянии его здоровья мало (известно также, что у него появились проблемы с давлением), но врачи говорят родственникам, что он «держится молодцом».

После задержания в квартире Антона и Дарья произошел обыск, который длился несколько часов. «Четверо оперативников перевернули спальню вверх дном, забрали все ценное, что нашли — технику, деньги и т.д.» — говорит жена.

Еще один из задержанных в рамках этого дела — Павел Сахарчук, который работал курьером.

«Так случилось, что я в тот вечер осталась на ночь у матери. Мы с мужем созвонились около 22 часов, он сказал, что уже едет домой после работы. А на следующий день в квартиру моей матери пришли с обыском», — рассказывает его жена, которую также зовут Дарья.

И Быковский, и Сахарчук ранее принимали участие в мирных акциях протеста. Их жены признаются, что не знали, куда те собирались идти вечером 28 сентября. Но из обстоятельств задержания можно понять, что силовики их уже ждали. Поэтому родственники не исключают, что имела место провокация.

«Как мне сказали следователи, у них якобы был какой-то чат, куда входило определенное количество людей, они готовились заранее и планировали свои действия. Но мне эти люди неизвестны, я не знаю их имена и фамилии. Я склоняюсь к тому, что это была провокация», — говорит жена Павла Сахарчука.

«Я знаю, что муж хороший человек, а еще справедливый и неравнодушный. События, которые происходят в стране в последнее время, очень трогали его. Как трогают всех нас. Я не знаю, что именно произошло, но он попал в беду, и я очень надеюсь, что все это скоро закончится. И закончится хорошо», — добавляет Дарья.

Жена Антона Быковского говорит, что обвинения против ее мужа «слишком суровые», а «избиение при задержании человека, который не оказывает сопротивление — незаконное». «Он отличный человек, у меня телефон разрывается от звонков его друзей, родителей учеников, все мы очень сильно переживаем и не знаем, как ему помочь», — добавляет она.

Незаконные методы — фирменный стиль ГУБОПиК

Работники ГУБОПиК известны своей склонностью к использованию жестких методов. Независимые СМИ в прошлые годы неоднократно рассказывали про скандальные случаи угроз и издевательств над задержанными — в основном над теми, кого силовики считали анархистами. Например, в июне 2018 года ГУБОПиК вместе с бойцами СОБР с автоматами устроили налет на неформальную встречу двух десятков анархистов под Крупками: часть ребят положили лицом в землю (на некоторых надели наручники), часть заставили стоять на коленях почти шесть часов. Никаких оснований для такого жестокого обращения не было: по итогам только на двух человек составили административные протоколы.

«Губопик ранее занимался работой с определенными неформальными группами. В основном это были или футбольные фанаты (причем как правых, так и левых взглядов), или анархисты. У правозащитников было много претензий к действиям ГУБОПиКа: как они работали, на каком основании привлекали к ответственности за распространение так называемой экстремистской продукции», — отметил в интервью belsat.eu заместитель правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович.

Участие ГУБОПиКа в политически мотивированных делах обычно ограничивалось преследованием активистов анархистского движения. Разве что единственным исключением из этого правила была «дело Автуховича» в 2009-2010 годах. Но с лета 2020 года ситуация изменилась: ГУБОПиК стал исполнять одну из главных ролей в политических репрессиях. Теперь фактически каждые несколько дней МВД сообщает о новых уголовных делах против протестующих, инициированных работниками ГУБОПиК.

«В этом году мы видим, что они более активно стали заниматься политически мотивированными делами», — констатирует Стефанович.

«Меня, как бывшего следователя прокуратуры, это удивляет, — признается правозащитник Олег Волчек, — ГУБОПиК занимается организованной преступностью, расследует взяточничество и вымогательство. А за политическими процессами у нас обычно следит КГБ».

Самая громкая операция против оппонентов Лукашенко, в которой в этом году участвовали работники ГУБОПиК, — это похищение Марии Колесниковой, а также ее соратников по Координационному совету Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

7 сентября Колесникову задержали на улице и доставили в здание ГУБОПиК. Ей угрожали, что в случае, если она добровольно не покинет территорию Беларуси, ее все равно вывезут. Высказывались и угрозы лишить Марию свободы на срок до 25 лет и устроить проблемы в местах лишения свободы. В здание ГУБОПиК также привезли Кравцова и Родненкова — причем им надели наручники и мешки на голову.

Потом Колесникову вместе с Кравцовым и Родненковым насильно вывезли на границу с Украиной, чтобы депортировать. Но Мария в последний момент порвала свой паспорт, сорвав операцию спецслужб.

Валентин Стефанович уверен, что разрабатывал эту операцию Комитет госбезопасности (тем более что задержанных возили в здание КГБ перед тем, как отправить на границу), однако с сотрудников ГУБОПиК это ответственность не снимает.

«Я уверен, что операции против Колесниковой и других членов Координационного совета разрабатывали в первую очередь в Комитете государственной безопасности, но делалось это руками ГУБОПиК. Делалось в абсолютно неправовых, противоправных формах — похищение, угрозы, вывоз за границу», — подчеркивает правозащитник.

ГУБОПиК под угрозой опалы

Бывший следователь прокуратуры Олег Волчек отмечает, что ГУБОПиК в структуре МВД всегда имел особый статус: работникам управления разрешалось больше других, что сформировало у них ощущение вседозволенности.

В начале 2020 года ГУБОПиК оказался в центре коррупционного скандала: бывший заместитель начальника управления Владимир Тихиня был задержан КГБ в рамках «сахарного дела». Полковника обвиняли в том, что он за взятки «страховал сахарную мафию и ее схему».

В рамках «сахарного дела» обыск прошел в том числе на бывшем месте работы Тихини — в здании ГУБОПиК на улице Революционной в Минске. Близкий к спецслужбам телеграм-канал «Папаратар» тогда рассказывал интересные обстоятельства этого обыска, намекая на то, что до начальника ГУБОПиК Николая Карпенкова у высшего руководства возникли серьезные претензии по поводу ситуации в его ведомстве.

Дело в том, что при обыске в ГУБОПиКе присутствовал заместитель министра внутренних дел Сергей Хоменко. Согласно «Папаратару», дежурный по управлению не узнал заместителя министра и не хотел его пропускать в здание, а к тому же имел очень странный вид: сотрудник был на службе в домашних сланцах и форменных брюках, почему-то завернутых до колена.

«Тут к бабке не ходи: если с этим лихим беспорядком не разберется в ближайшее время Н. Н. Карпенков, то с самим Карпенковым разберется Ю. Х. Караев», — резюмировал тогда близкий к спецслужбам телеграм-канал.

Арест Тихини и обыск в здании ГУБОПиК состоялся в феврале. А через шесть месяцев бойцы Карпенкова активно включилась в кампанию по преследованию инакомыслящих. Причем занимались они делами, которые явно не входят в круг профильных интересов управления.

Например, в начале июля борцы с организованной преступностью жестко задержали в рамках административного (!) процесса фитнесс-тренера Шоту Лабжанидзе, которого обвиняли в том, что он оскорбил в интернете активистку БРСМ. Также ГУБОПиК разгромил телеграм-канал «Армия с народом»: несколько администраторов чата задержали, против них возбудили уголовные дела. Фигуранты дела потом жаловались на психологическое давление и издевательства оперативников.

Конвейер репрессий

Но на полную мощь в политические репрессии ГУБОПиК включился уже после выборов 9 августа. По всей стране задерживал протестующих, которых обвиняли в сопротивлении милиции, метании камней в транспорт силовиков или в «организации затора на дорогах» во время событий 9-12 августа. Среди задержанных оказалось в том числе волонтер правозащитного центра «Весна» Марфа Рабкова — ее обвиняют в организации «массовых беспорядков» (статья 293, часть 3).

После недавнего Марша освобождения политзаключенных ГУБОПиК задержал по подозрению в грубом нарушении общественного порядка (статья 342 УК) сразу пятерых протестующих в возрасте от 21 до 30 лет. Одного обвиняют в том, что он разобрал водомет, второй бросил в водомет камень, а еще двое заклеили объективы камер наружного наблюдения на здании ЦИП.

Однако преследованием протестующих в рамках дел по статьям 342 и 293 УК работа ГУБОПиК не ограничивается. В Пружанах и Жабинке оперативники задерживали парней, которые сорвали с административных зданий государственные флаги, — их действия квалифицировали по статье 370 УК (оскорбление государственных символов).

ГУБОПиК также преследовал тех, кто оставлял эмоциональные посты в публичных чатах. Например, в Гомеле задержали 43-летнего мужчину, который написал в городском чате «сообщение с оскорблением и угрозой использования насилия» против депутата областного совета. А в Орше задержали 26-летнего парня, который предлагал разбить личный автомобиль милиционера. В обоих случаях были возбуждены уголовные дела.

Иногда ГУБОПиК хвалится превентивным задержанием «радикальных протестующих». Например, 27 сентября силовики задержали 30-летнего минчанина, который якобы намеревался забросать транспорт «коктейлями Молотова» во время протестной акции. А 16 сентября в Минске в руки силовиков попали трое мужчин, которые планировали «обстреливать» ОМОН металлическими шариками из рогаток, а также бросать дымовые шашки.

ГУБОПиК и фантастические рассказы

Некоторые обвинения, которые оперативники ГУБОПиК предъявляли задержанным, выглядели совершенно фантастически. Например, активного защитника минского мурала «диджеев перемен» Степана Латыпова обвинили не просто в «массовых беспорядках», но и в намерениях устроить химическую атаку на милиционеров. Сотрудники ГУБОПиК утверждали, что Латыпов организовал незаконный канал поставки в Беларуси опасных химикатов, которые имел намерение «распылить вблизи боевых порядков ОМОНа и внутренних войск во время протестной акции».

Политзаключенный действительно имеет дело с химическими веществами, но в связи со спецификой своей профессиональной деятельности — он работает арбористом. По словам правозащитников, обвинения Латыпова в подготовке химической атаки «не выдерживают никакой критики, научно не обоснованы и являются ничем иным, как фантазиями представителей ГУБОПиК».

Не менее фантастическим выглядело заявление силовиков о ликвидации «лесного отряда» под Могилевом. Якобы участники сообщества в соцсетях «Партизаны Могилева» собирались в заброшенном помещении, где отрабатывали практические навыки тактики ведения уличных боев, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу. Во время одной из тренировок ГУБОПиК вместе с бойцами ОМОНа задержал шесть человек. Четверо из них, в возрасте от 16 до 22 лет, стали фигурантами уголовного дела — как можно предполагать из довольно сумбурного пресс-релиза, их обвиняют в незаконных действиях, связанных с использованием горючих веществ.

Заявление МВД по поводу задержания «могилевских партизан» содержало много деталей, которые, вероятно, должны были создать впечатление, что ребята под Могилевом готовились к настоящей войне. Сообщалось, что группа имела балаклавы, бронежилеты, ножи, радиостанцию, сигнальный пистолет, а также украинскую и беларускую национальную символику.

Правда, в полном видеообращении «лесного отряда» (в ролик МВД попала только его небольшая часть), который был размещен ранее в соцсетях, парни не высказывали никаких воинственных намерений: они объясняли, что занимаются военной подготовкой исключительно потому, что им нравится.

Зачастую из пресс-релизов МВД об операциях ГУБОПиК вообще остается непонятным, что незаконного сделали задержанные. Например, 3 октября ведомство объявило о разгроме одного из «радикальных чатов», где обсуждалось сопротивление милиции. У подписчиков чата прошли обыски. 16 человек были задержаны в рамках административного преследования, а еще один человек стал фигурантами уголовного дела о «массовых беспорядках».

«Мужчина выявлял милицейские автомобили, переписывал их номера и направлял эти сведения активистам, чтобы те избегали задержаний. Также „лидер“ перехватывал радиопереговоры милиционеров и опубликовывал их в чате. В квартире минчанина нашли более 20 радиостанций», — отмечалось в пресс-релизе силовиков.

ГУБОПиК также опубликовал показания задержанных на камеру. Правда, они ни в чем криминальном не признаются. Один объясняет, что имел радиоаппаратуру, ведь с ней связана его профессиональная деятельность. А другой заявил, что не призывал к каким-то насильственным действиям в чатах, а тех, кто об этом писал, воспринимал исключительно как «балаболов».

«Я не думал, что мной кто-то заинтересуется, а тем более ко мне в 7 часов утра ворвутся сотрудники правопорядка и начнут забирать технику», — добавил он.

«Боевой отряд» Карпенкова

Однако наиболее абсурдно выглядит активное участие бойцов ГУБОПиКа в разгоне мирных акций протеста. Причем на таких акциях работники управления появляются в очень странном виде (даже в сравнении с обычными «тихарями»). Кто-то выходил задерживать демонстрантов в шортах и майках, кто-то в одежде в стиле милитари. Но почти все — в кепках, в масках или балаклавах, в бронежилетах, с дубинками и иногда с дробовиками.

«Возникает вопрос: зачем? Неужели не хватает ОМОНа и внутренних войск? Зачем здесь еще ГУБОПиК бегает в странном виде с палками в руках?» — задает риторический вопрос Валентин Стефанович.

Управляет такими «боевыми группами» непосредственно начальник ГУБОПиК Николай Карпенков — причем он единственный, кто не скрывает свое лицо. 6 сентября полковник Карпенков лично разбил дубинкой стекло в дверях кафе, где укрылись протестующие.

ГУБАЗіК Карпянкоў разбівае дзверы кавярні OʼPetit 6 верасня



На відэа бачна, як Карпянкоў грукае ў зачыненыя дзверы, адбываецца кароткі дыялог і міліцэйскі начальнік пачынае біць шкло. pic.twitter.com/PrCqV9cMFa — Белсат TV (@Belsat_TV) September 15, 2020

Олег Волчек считает, что Карпенков не скрывает лицо из-за того, что он уже раньше достаточно засветился в грязных делах: например, 2 марта 2006 года бойцы спецназа «Алмаз», которым тогда руководил Николай Карпенков, жестоко избили кандидата в президенты Александра Козулина.

Кадровый голод

По мнению Валентина Стефановича, активное привлечение работников ГУБОПиКа к участию в политических репрессиях — свидетельство того, что у остальных силовых структур просто не хватает ресурсов.

«Масштабы репрессий стали глобальными. Каждый день кого-то задерживают, каждый день все новые уголовные дела. Это же требует большого количества штатов», — добавляет он.

Олег Волчек высказывает мнение, что власти сейчас испытывают кадровый голод в силовых структурах, ведь много опытных сотрудников увольняются. К тому же, далеко не все готовы напрямую принимать участие в брутальных политически мотивированных операциях, потому что боятся последствий в будущем.

«Волнения есть везде, многие не хотят выступать против народа. Вероятно, сейчас делается ставка на тех, кто готов к выполнению особых заданий — поэтому выбрали ГУБОПиК. Возможно, в том же КГБ не хотят подставляться. Очевидно, что процесс идет к тому, что часть сотрудников медленно, но увольняются. Вероятно, ГУБОПиК — последний оплот властей, который готов бороться до конца», — считает Волчек.

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