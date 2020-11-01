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Зачем каратели расстреливали идущих к мемориалу Куропаты людей?

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  • 1.11.2020, 18:47
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Зачем каратели расстреливали идущих к мемориалу Куропаты людей?
Фото: «Радыё Свабода»

Для лукашистов нет ничего святого.

В Минске прошел Марш «Не забудем, не простим!». Белорусы шли в урочище Куропаты – там было место массовых расстрелов и захоронений репрессированных органами НКВД в 1937–1940 годах.

В поле возле «Экспобела» каратели устроили охоту на протестующих и расстреливали их резиновыми пулями. Мужчину на фото увезли медики извлекать оставшиеся внутри пули.

После расстрела на улице Орловская в прошлое воскресенье Лукашенко признался, что это он отдал такой приказ с целью якобы «обезопасить людей в спальных районах». На самом же деле каратели не защищали, а калечили белорусов, о чем свидетельствуют многочисленные видео. Какой же смысл был стрелять в идущих к мемориалу людей, который находится в лесополосе, да еще и в день памяти предков?

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