Известный белорусский ресторатор Владислав Луневич объявил о закрытии своих проектов 9 12.11.2020, 17:55

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Фото: enzo.by

Это известные на весь Минск заведения на Октябрьской улице и не только.

Ресторатор Владислав Луневич написал, что у его заведений сейчас последние дни работы. В воскресенье, 15 ноября, все они закрываются. Речь идет о проектах Simple, ENZO, Underdog. Pizza place, «Дэпо», «Лаўка», Let it be, BakeZavod, пишет tut.by.

— Да, мы, конечно, попробуем что-то сделать, чтобы открыться вновь. Но на всякий случай хочется сказать спасибо вам за все эти годы. Это было незабываемо! Это была невероятная улица и невероятный город.

Почему и на какой срок закрываются заведения, Владислав не уточнил.

Напомним, ENZO, Simple и Let It Be, Underdog. Pizza place, «Лаўка» и «Дэпо», уже закрывались после проверок, которые были вызваны закрытием заведений для посетителей в «забастовочный» понедельник, 26 октября. Однако через некоторое время проекты смогли вернуться к работе.

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