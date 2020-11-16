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На этой неделе почти каждый день синоптики прогнозируют мокрый снег

  • 16.11.2020, 13:24
На этой неделе почти каждый день синоптики прогнозируют мокрый снег

Вторник самый холодный день

Во вторник утром и днем мокрый снег пройдет по большей части территории страны. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный, местами порывистый, сообщает nashaniva.by.

Ночью от -5°С по востоку до + 7°С по западу страны, днем -2…+ 4°С, по Брестчине + 5…+10°С.

В среду также снег, днем +2…+9°С, по востоку около 0°C.

19 ноября, в четверг, почти без осадков, днем +3…+10°С.

А в пятницу снова мокрый снег и дождь. Днем 0…+7°С.

В выходные установится, по предварительным прогнозам, типичная поздняя осень. Ночью 0…5°С, днем -2…+3°С.


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