На этой неделе почти каждый день синоптики прогнозируют мокрый снег 16.11.2020, 13:24

Вторник самый холодный день

Во вторник утром и днем мокрый снег пройдет по большей части территории страны. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный, местами порывистый, сообщает nashaniva.by.

Ночью от -5°С по востоку до + 7°С по западу страны, днем -2…+ 4°С, по Брестчине + 5…+10°С.

В среду также снег, днем +2…+9°С, по востоку около 0°C.

19 ноября, в четверг, почти без осадков, днем +3…+10°С.

А в пятницу снова мокрый снег и дождь. Днем 0…+7°С.

В выходные установится, по предварительным прогнозам, типичная поздняя осень. Ночью 0…5°С, днем -2…+3°С.