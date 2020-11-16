Ученые обнаружили затонувшую страну на дне Северного моря 16.11.2020, 13:34

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Археологи намерены отыскать следы пребывания людей в Доггерленде.

Район между Великобританией и побережьем континентальной Европы, расположенный вокруг отмели Доггер, когда-то был сушей. Как пишет lenta.ua, здесь жили люди около десяти тысяч лет назад.

Целая затонувшая страна, известная как Доггерленд, когда-то была покрыта лесами, пастбищами и человеческими поселениями, а сегодня это часть дна Северного моря, вызывающая массу вопросов у исследователей. Вопросов стало несколько меньше, когда в 2018 году здесь провели масштабное исследование. Сотрудники британского Университета Бредфорда в течение 11 дней брали образцы донных отложений в Доггерленде, и получили массу данных для анализа.

"Анализ образцов показал, что под слоем отложений на дне моря есть слой торфа. Это указывает на болотистую низменность, которая когда-то существовала здесь. Часть затопленной местности полностью покрыта отложениями из современных рек (например, Рейна), но мы уверены, что в Доггерленде должны существовать участки, на которых сохранились следы человеческих поселений", — говорят британские исследователи.

В будущем ученые планируют составить детальные карты Доггерленда, который погрузился на дно Северного моря около 10 000 лет назад, когда уровень воды повысился из-за таяния ледников. Археологи намерены отыскать следы пребывания людей в Доггерленде.

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