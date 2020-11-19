Самый серьезный удар, который не выдержит луканомика 19 19.11.2020, 8:35

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Сергей Гуриев

Ждать ли дефолта?

Сергей Гуриев c 2015 по 2019 гг. занимал пост главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), был ректором Российской экономической школы, президентом Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ.

С 2013 года находится в политической эмиграции во Франции. Экономист поговорил с kyky.org о самом серьезном ударе, которого не выдержит экономическая система Лукашенко.

- Как вы можете охарактеризовать нынешнее экономическое положение Беларуси? Ждать ли дефолта?

- Белорусская экономика находится в стагнации. Источники роста, на которые Беларусь полагалась ранее, закончились. Поэтому страна сегодня нуждается в экономических реформах, которые уже много раз обещал провести Александр Лукашенко. Последний раз это обещание звучало пять лет назад, когда были восстановлены отношения с Западом, сняты санкции. Но все это так и осталось обещанием. Поэтому неудивительно, что страна оказалась в экономическом тупике. И у России больше нет ни денег, ни желания поддерживать Беларусь в тех масштабах, которые были ранее.

Что касается дефолта, я бы не хотел рассуждать на эту тему публично, чтобы не спровоцировать панику на банковском рынке. Но в целом, конечно, у Беларуси есть серьезные проблемы. В госбанках много займов госпредприятий, многие из которых низкого качества. Кто-то должен за это платить, но в бюджете денег нет. Отношения с Западом испорчены, а поможет ли Беларуси в очередной раз Россия, пока неясно. И хотя Лукашенко заявляет, что получил очередные 1,5 млрд. долларов от России, насколько мне известно, Россия не подтверждает эту информацию.

В целом ситуация достаточно тяжелая, но абсолютно решаемая. У Беларуси не такая большая экономика, и у МВФ есть инструменты, чтобы помочь стране такого размера. Другое дело, сможет ли Лукашенко, который уже несколько раз обещал МВФ провести реформы и нарушал свои обязательства, убедить руководство Фонда, что на этот раз он все-таки их выполнит.

- Призывы бойкотировать экономику в рамках протеста: не платить налоги, коммуналку, отзывать депозиты и снимать деньги с карт – насколько это эффективно? Это серьезный удар по экономике и банковской системе?

- Самый серьезный удар – отзыв депозитов, особенно валютных. И покупка валюты. Это действительно может привести к большим проблемам в банковской сфере, если будет носить массовый характер. Ни одна банковская система, даже здоровая, такого не выдержит. Поэтому может случиться и так, что первые вкладчики заберут свои деньги, а последние не успеют и останутся обманутыми.

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