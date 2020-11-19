Лукашенко назначил бандита Карпенкова замминистра МВД и командующим внутренними войсками

Лукашенко назначил бандита Карпенкова замминистра МВД и командующим внутренними войсками30
- 19.11.2020, 14:27
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Это поможет введению тотальных санкций против режима.
Лукашенко сделал сегодня ряд назначений в карательных структурах, передает БелТА.
Начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Николай Карпенков назначен заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками.
Николай Карпенков прославился своей психической неадекватностью во время нападений бандитов из ГУБОПиК на мирных протестующих, а также на собственность белорусских граждан.
Наиболее известным стало видео, на котором Карпенков лично бьет дубинкой стекла в минском кафе.
Назначение известного своими преступлениями бандита на должность замминистра МВД поможет введению тотальных санкций против режима.
Напомним, что белорусы требуют введения эффективных санкций против незаконного режима Лукашенко — за преступления против человечности.
Бандитов можно остановить только жесткими санкциями со стороны Запада:
- отключить режим от международной межбанковской системы SWIFT;
- заморозить счета государственных предприятий за рубежом;
- прекратить закупки нефтепродуктов, произведенных в Беларуси;
- ввести эмбарго на любые сделки с компаниями, поддерживающими режим;
- объявить карательные органы Лукашенко террористическими организациями;
- санкционировать арест в любой точке мира международными и национальными судами лиц, виновных в преступлениях режима;
- выслать всех послов режима как пособников преступлений.