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Лукашенко назначил бандита Карпенкова замминистра МВД и командующим внутренними войсками

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  • 19.11.2020, 14:27
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Лукашенко назначил бандита Карпенкова замминистра МВД и командующим внутренними войсками

Это поможет введению тотальных санкций против режима.

Лукашенко сделал сегодня ряд назначений в карательных структурах, передает БелТА.

Начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Николай Карпенков назначен заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками.

Николай Карпенков прославился своей психической неадекватностью во время нападений бандитов из ГУБОПиК на мирных протестующих, а также на собственность белорусских граждан.

Наиболее известным стало видео, на котором Карпенков лично бьет дубинкой стекла в минском кафе.

Назначение известного своими преступлениями бандита на должность замминистра МВД поможет введению тотальных санкций против режима.

Напомним, что белорусы требуют введения эффективных санкций против незаконного режима Лукашенко — за преступления против человечности.

Бандитов можно остановить только жесткими санкциями со стороны Запада:

- отключить режим от международной межбанковской системы SWIFT;

- заморозить счета государственных предприятий за рубежом;

- прекратить закупки нефтепродуктов, произведенных в Беларуси;

- ввести эмбарго на любые сделки с компаниями, поддерживающими режим;

- объявить карательные органы Лукашенко террористическими организациями;

- санкционировать арест в любой точке мира международными и национальными судами лиц, виновных в преступлениях режима;

- выслать всех послов режима как пособников преступлений.

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