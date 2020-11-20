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Медики выяснили, где происходит большинство заражений коронавирусом

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  • 20.11.2020, 10:40
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Медики выяснили, где происходит большинство заражений коронавирусом

Исследование провела правительственная медицинская служба Великобритании.

По данным исследования Правительственной медицинской службы Великобритании Public Health England (PHE), большинство людей заражаются коронавирусом во время похода в супермаркет.

Эксперты изучили цепочки около 130 тысяч заражений, произошедших с 9 по 15 ноября, сообщает dw.com.

Выяснилось, что 26,7% инфицированных находились в том же месте, что и как минимум еще один человек из цепочки.

Исходя из этого, эксперты составили список самых посещаемых зараженными мест, и выяснили, что почти каждый пятый случай (18,3%) приходится на продуктовый магазин или рабочее место. За ними следуют старшие классы школ (12,7%), младшие классы (10,1%) и больницы (3,6%).

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