Медики выяснили, где происходит большинство заражений коронавирусом 3 20.11.2020, 10:40

5,522

Исследование провела правительственная медицинская служба Великобритании.

По данным исследования Правительственной медицинской службы Великобритании Public Health England (PHE), большинство людей заражаются коронавирусом во время похода в супермаркет.

Эксперты изучили цепочки около 130 тысяч заражений, произошедших с 9 по 15 ноября, сообщает dw.com.

Выяснилось, что 26,7% инфицированных находились в том же месте, что и как минимум еще один человек из цепочки.

Исходя из этого, эксперты составили список самых посещаемых зараженными мест, и выяснили, что почти каждый пятый случай (18,3%) приходится на продуктовый магазин или рабочее место. За ними следуют старшие классы школ (12,7%), младшие классы (10,1%) и больницы (3,6%).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».