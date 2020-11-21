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Последний шанс для чиновников

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  • Наталья Радина
  • 21.11.2020, 8:17
  • 9,027
Последний шанс для чиновников

Времени осталось немного.

Мы все равно не остановимся, даже не рассчитывайте на это. Протесты в виде масштабных маршей и в виде партизанских акций будут продолжаться до нашей окончательной победы. Белорусы не покорятся. Когда восстает вся страна — любая диктатура бессильна.

Номенклатуре, продолжающей обслуживать нелегитимный и непризнанный в мире режим Лукашенко, сегодня следует серьезно задуматься о своей дальнейшей судьбе. Времени осталось немного. Шансов — еще меньше.

Поддерживаю предложение, озвученное телеграм-каналом «Баста!» о вызове ряда высших чиновников на переговоры с народом в воскресенье, 22 ноября, в 14-00, на площади Независимости.

Я знаю, что сегодня во власти царят разброд и шатания. Чиновники разных рангов живут с нами в одной стране, их родственники, друзья, соседи участвуют в движении сопротивления. Многие из них подвергаются остракизму за соглашательскую позицию, их начинают ненавидеть их собственные родители, жены и дети.

Диктатору Лукашенко сегодня реально не на кого опереться, если собственная пресс-секретарша Эйсмонт вместе с главой Федерации хоккея Басковым и боксером Шакутой должны зачищать дворы от бело-красно-белых лент.

Для вас, чиновники, это может стать последним шансом. Иначе сядете на одну скамью подсудимых вместе с Басковым, Шакутой и Эйсмонт или придется бежать из страны куда глаза глядят.

Очевидно одно: этот режим — банкрот, и его падение — вопрос короткого времени. Думайте, решайте, действуйте.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org

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