Испанцы протестуют против реформы образования 22.11.2020, 18:09

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Парламентская оппозиция намерена бойкотировать закон.

Десятки тысяч испанцев в воскресенье, 22 ноября, выехали на своих автомобилях на улицы городов страны, чтобы выразить несогласие с новым законом об образовании. Этот закон, как считают его противники, резко ограничивает число частных школ с государственной дотацией, ликвидирует учебные заведения для детей-инвалидов, вводит предметы для идеологического воздействия на молодежь, а также позволяет региональным властям Каталонии и Страны басков отменить преподавание на испанском языке. Что касается формы протеста на автомобилях, то она объясняется запретом пеших шествий из-за пандемии.

За свободу выбора

Автор закона - министр образования Мария Исабель Селаа ранее заявила на пресс-конференции в Мадриде, что он "соответствует новым временам в Испании", "идеям прогресса и равенства граждан". К примеру, "отныне приоритеты должны отдаваться государственной школе, а не частной". Что же касается детей с особенностями развития, то они должны обучаться вместе с нормальными детьми, чтобы не чувствовать себя маргиналами.

Со своей стороны, опрошенный DW представитель организовавшего протесты общественного движения "За больший плюрализм" мадридский учитель Хуан Антонио Ривас напомнил, что закон был принят усилиями левого правительства с участием социалистов, коммунистов и популистов при поддержке каталонских и баскских сепаратистов. По словам Риваса, он "лишает людей свободы выбора и, таким образом, ограничивает их демократические права".

За достойное образование

Учитель отметил, что частные школы с государственной дотацией давали до сих пор возможность получить хорошие знания выходцам из семей с невысоким достатком, учитывая, что "перегруженные государственные школы аналогичных знаний не дают". Но особо тревожит общественность закрытие специальных школ для детей с ограниченными возможностями. Не исключено, что они вообще не смогут учиться.

Парламентская оппозиция намерена бойкотировать закон

Как заявил на встрече с журналистами лидер парламентской оппозиции либерал Пабло Касадо, руководимая им Народная партия (НП) не намерена внедрять закон в тех регионах Испании, где она находится у власти. Политик обратил также внимание на попытку "идеологического воздействия" на детей путем введения курса, разработанного правительством в свете своего левого мировоззрения. Сожалеет лидер Народной партии и о том, что баскская и каталонская молодежь может лишиться испанского языка, который был до сих пор в стране средством межнационального общения.