Александра Романовская: Сложно смолчать, закрыть глаза на происходящее 23.11.2020, 11:45

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Александра Романовская

Чемпионка мира с народом.

Чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская рассказала sportrbc.ru об исключении из сборной Беларуси из-за поддержки протестующих, расставании с золотом Универсиады, а также о том, почему не стоит открыто выступать за Лукашенко

— Вы знали, на какие риски идете, поддерживая протесты. Долго ли раздумывали перед тем, как высказали свою позицию?

— Недолго. Это человеческая реакция. Происходящее сейчас в Беларуси не может не вызывать эмоции. Сложно смолчать, закрыть глаза на происходящее, поэтому даже не раздумывала. Последствия, естественно, были предсказуемы. Но это та ситуация, в которой нужно показывать человеческие качества. Да, меня фактически исключили из сборной из-за того, что открыто поддержала протесты. Но сейчас я ни о чем не жалею, потому что чистая совесть всегда важнее.

— Кого-то еще отчислили из вашей команды?

— Активно о поддержке высказывались только я и главный тренер, поэтому основной удар пришелся на нас двоих. Тренера еще не убрали, но ему уже прислали письмо о том, что он должен вернуть полученные стипендии за год или даже больше.

— Почему именно за год?

— Мне сложно объяснить эту логику.

— А в вашем случае не требовали вернуть выплаченные стипендии?

— Слава богу, пока мне такое письмо не приходило. Надеюсь, и не придет.

— Многие ли из вашей команды поддержали вас?

— Да, партнеры по команде меня поддержали, хотя они не были в курсе происходящего. Я узнала раньше о своем отстранении, а об этом им не сообщала. Они узнали о моем отстранении на собрании. В итоге ребята написали письмо в мою поддержку на имя министра спорта. Все, что могли со своей стороны, они сделали. Хотя понимаю, что вряд ли письмо принесет результат, поскольку если наверху что-то решили — значит это уже окончательно решено.

«Если хотите выступить в пользу Лукашенко — лучше промолчать»

— Как вы относитесь к тем, кто отказывается демонстрировать свою позицию?

— Мне сложно говорить за них. Я стараюсь не судить людей. Мне кажется, в нашей ситуации важен каждый голос, важно каждое слово. Но это добровольное решение каждого человека. Не заставлять же их высказаться так или иначе.

Мне сложно понять, чем они аргументируют свое решение, поскольку я противоположного мнения. Однако, на мой взгляд, если есть выбор — выступить в поддержку власти или промолчать, то лучше выбрать второй вариант, поскольку подобные высказывания вызывают у людей негативную реакцию. При этом я понимаю, что некоторые попросту боятся высказываться, поскольку для кого-то завоевание спортивных регалий является главной мечтой жизни. Но мне сложно это понять.

— Получается, большинство не высказывается из-за боязни быть исключенным из сборной, как вы, и не выступить на Олимпиаде в Токио?

— Мне кажется, в настоящее время жители Беларуси испытывают страх каждый день, либо читая новости, либо выходя на улицу. Если многие промолчавшие стоят перед выбором сохранить зарплату или быть добросовестным гражданином своей страны, то это печально. Но я же не могу знать, что у людей в головах.

— Где будете искать средства для продолжения подготовки к сезону с учетом отчисления из сборной?

— Я пока не задумывалась. Надо будет искать какие-то пути для продолжения тренировок, потому что сейчас меня лишают всех возможностей продолжать подготовку.

— Вы отправитесь за границу тренироваться?

— Я все-таки еще надеюсь выступать за Беларусь и тренироваться в Беларуси. Надеюсь, что они ограничатся исключением из команды, но не запретят мне появляться на базе. По крайней мере, я тешу себя такой надеждой.

Я хотела бы остаться дома и выступать за сборную. К тому же у меня отец больной и не хочется оставлять маму с ним.

— Вам будет помогать Фонд спортивной солидарности спортсменов?

— Я еще к ним не обращалась, поскольку окончательно вопрос по мне не решен. Приказ о моем увольнении руководители, естественно, подписали. Но я нахожусь на больничном, поэтому пока не могут меня уволить.

К тому же мои ребята отправили письмо министру и ждем ответа. Надеялись, может, что-то изменится. Но вроде ничего не изменилось, хотя мне никто еще ничего не объявлял.

Когда уже в лицо скажут, что не дадут шансов остаться в сборной, тогда обращусь в фонд. Они уже очень многим спортсменам помогли. Я надеюсь, что меня тоже не оставят. Я в этом не сомневаюсь.

К примеру, фонд устроил аукционы, где желающие могут поддержать спортсменов, попавших под репрессии. В частности, Александра Герасименя и Елена Левченко и не только выставили свои вещи. Я же выставила свою золотую медаль с Универсиады 2019 года в Красноярске. Для меня это были очень важные соревнования. Но я таким образом решила поддержать ребят.

На самом деле так действовать даже проще, когда ты знаешь, что есть люди, которые тебя поддержат. И даже дело не фонде, а в людях в целом. Единомышленников больше, чем показывают по нашему ТВ.

— Как считаете, когда ситуация в стране изменится?

— Я точно уверена, что ныне происходящее долго продолжаться не может. Этот дурдом, мягко говоря, скоро должен закончиться.

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