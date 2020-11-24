Исследователи рассказали о необычном факте из жизни пчел 24.11.2020, 15:58

Сридхар Рави

Находка изменила представление ученых об этих насекомых

Перелетая с цветка на цветок, шмели и пчелы ловко маневрируют среди многочисленных препятствий — будь то листья, ветки или густое переплетение стеблей. Столь сложные действия требуют осознания размеров, геометрии и поведения собственного тела в движении, хотя такая способность обычно считается прерогативой более сложных животных, пишет Naked science.

Тем не менее пчелы регулярно удивляют нас такой «разумностью», которой никто не ожидает от насекомых, включая способности к базовой арифметике и даже понимание концепции нуля. Так же вышло с осознанием у них собственного тела, которое удалось продемонстрировать Сридхару Рави (Sridhar Ravi) и его коллегам из Германии, Австралии и США.

Для этого ученые провели эксперименты, описание которых приводят в статье, опубликованной в журнале PNAS. Гнездо шмелей разместили в лаборатории, соединив с источником пищи длинным закрытым тоннелем. Посередине тоннеля установили препятствие — шторку, просвет в которой авторы постепенно уменьшали, отслеживая то, как насекомые будут реагировать на новый вызов, с помощью видеокамер.

Обнаружилось, что чем уже был просвет, тем дольше шмели задерживались перед ним, зависая и рассматривая с разных сторон, чтобы оценить, насколько безопасен будет полет. Особенно долго они разглядывали его, когда просвет становился меньше размаха крыльев. Внимательно сопоставив размеры, насекомые затем разворачивались и пролетали сквозь него боком. «Теперь надо подумать, как применить подобные решения в будущих роботизированных системах, чтобы повысить их производительность в условиях реального мира», — говорит Сридхар Рави.

«Эти находки показывают, что пчелы (шмели — их близкие родственники, относящиеся к тому же семейству Apidae. — Прим. ред.) способны оценивать свойства окружающего пространства и учитывать размеры собственного тела для безопасного движения в сложной обстановке, — резюмируют авторы работы. — Такая способность насекомых ставит вопросы о нейронных основах подобного восприятия тела у животных».

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