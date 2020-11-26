Как во Львове поддержали протестующих белорусов
- 26.11.2020, 16:57
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Фотофакт.
Telegram-канал «Хартия-97%» сообщил об акции солидарности с Беларусью в украинском Львове. Участники акции присоединились к флешмобу «Ноль промилле», который проходит в Беларуси.
Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана. Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.