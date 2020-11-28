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Ученые назвали продукты, которые повышают настроение

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  • 28.11.2020, 16:12
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Ученые назвали продукты, которые повышают настроение

Продукты с содержанием определенного набора витаминов могут улучшить настроение, считают медики.

В первую очередь надо уделить внимание витаминам B и D, магнию, цинку и йоду, пишет orthodox.od.ua.

Так, витамин D оказывает антидепрессивный эффект и укрепляет иммунную систему. Он содержится в рыбе, печени трески, яичном желтке и молочных продуктах. Витамином В богато мясо и прочие продукты животного происхождения. Также он содержится в хлебе грубого помола, цельнозерновых крупах и овсянке долгого приготовления.

Красное мясо, по словам диетологов, необходимо есть 2-3 раза в неделю, а основной упор делать на мясо птицы и кролика. В нем еще содержится необходимый организму цинк. Большое количество триптофана — в индейке, а это предшественник серотонина — гормона радости.

Поднять настроение помогут бананы. А еще в них много магния, помогающего расслабляться нервной системе. Этот минерал также содержится в орехах, семечках и зеленых листовых овощах. Йод отвечает за выработку энергии организмом. Его можно найти в хурме, водорослях, фейхоа, морской рыбе и грецких орехах.

Необходимый человеку холин, содержащийся в яичных желтках, обеспечивает скорость мышления и поднимает настроение. В зелени, овощах и фруктах есть клетчатка, которая способствует работе микрофлоры кишечника. Зачастую говорят, что кишечник — это второй мозг. Желания и настроения человека зависят от нормальной работы нашей микрофлоры.

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