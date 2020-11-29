Сербия и Черногория взаимно выслали послов из-за исторического спора 4 29.11.2020, 12:23

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Дипломаты покинут страны в течение 72 часов.

Черногория объявила посла Сербии Владимира Божовича персоной нон грата. Такое заявление опубликовало в Twitter министерство иностранных дел страны в субботу, 28 ноября, сообщает "Гордон".

МИД Черногории объяснил высылку сербского посла постоянным вмешательством во внутренние дела страны. Как утверждают в ведомстве, Божович игнорировал неоднократные устные и письменные предупреждения о недопустимости такого поведения.

Божович называл собрание народных представителей Черногории, состоявшееся в городе Подгорице (Великая народная скупщина сербского народа в Черногории) "незаконным и нелегитимным".

МИД Черногории указал, что 29 ноября 2018 года парламент страны принял резолюцию об отмене решений Подгорицкой скупщины.

Сербия в ответ объявила персоной нон грата посла Черногории в Белграде Тарзана Милошевича, руководствуясь принципом взаимности. Сербское министерство иностранных дел приказало дипломату покинуть страну в течение 72 часов.

Дипломатический скандал разгорелся за четыре дня до правительственных изменений в Подгорице. В следующую среду парламент Черногории должен утвердить новое правительство, которое поддерживает широкий оппозиционный альянс. Почти 30 лет Черногорией на различных должностях руководил президент Мило Джуканович. Доминирующей силой в новой правящей коалиции является просербский и пророссийский "Демократический фронт". Его небольшие политические союзники по коалиции прозападные, но они, как и "Демократический фронт", выступают против Джукановича.

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