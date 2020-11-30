закрыть
30 ноября 2020, понедельник, 21:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВОЗ заявила о сокращении с сентября новых случаев COVID-19

  • 30.11.2020, 21:15
  • 1,356
ВОЗ заявила о сокращении с сентября новых случаев COVID-19

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 63 миллионов заболевших.

Глава Всемирной организации здравоохраниения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число новых случаев заражения коронавирусом снизилось впервые с сентября. Он считает, что одной из причин снижения инфицирования являются введенные в последние недели "трудные и необходимые меры", пишет korrespondent.net.

"Это хорошая новость, но мы должны интерпретировать ее с большой осторожностью", - заключил Гебрейесус, поскольку "достижения могут быть легко утрачены".

Глава ВОЗ отметил, что уменьшение новых случаев COVID-19 зафиксировано далеко не везде: "В большинстве других регионов мира число заболевших и летальных исходов растет".

Гебрейесус в преддверии Рождества и Нового года рекомендовал отмечать праздники в кругу своей семьи и избегать приглашения гостей "из разных семей", а по возможности, собираться вне помещений.

"Избегайте торговых центров с большим числом людей, посещайте магазины в часы, когда там меньше покупателей, пользуйтесь онлайн-шоппингом, если есть возможность", - добавил гендиректор.

Отметим, что всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 63 миллионов заболевших, свыше 43,5 миллионов человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Спортсмены за смирную Беларусь, не протягивайте руки, чтобы не оказаться в сложном положении
Спортсмены за смирную Беларусь, не протягивайте руки, чтобы не оказаться в сложном положении Сергей Щурко
Трижды герои
Трижды герои Ирина Халип
Ночной десант на рубеже двора и дома
Ночной десант на рубеже двора и дома Владимир Халип
Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский