Задержан вокалист группы «Мутнаевока» Евгений Змушко 6.11.2020, 12:21

Евгений Змушко

Фото: «Еврорадио»

Власти паникуют из-за участия музыкантов в протестах.

Вокалист группы «Мутнаевока» Евгений Змушко был задержан вчера, 5 ноября, после дворового концерта в районе улицы Райниса.

Об этом tut.by сообщили читатели.

Также были задержаны парень, с которым Змушко уходил после концерта.

В последние дни задержания музыкантов стали регулярными.

29 октября возле своей работы была задержана Галина Казимировская, дирижер хора Concordia, жена певца Змитера Войтюшкевича. 2 ноября ее дважды оштрафовали на 30 базовых величин (1620 рублей) за участие в несанкционированных акциях протеста, после чего женщина вышла на свободу.

3 ноября была задержана хоровой дирижер Татьяна Галуза, выпускница Белорусской государственной академии музыки, ученица профессора Ровдо. Она является преподавателем Минского государственного колледжа искусств. Как сообщил ее муж, задержание произошло 3 ноября, около 23.40, в агрогородке Лесном Боровлянского сельсовета. В момент задержания Татьяна была с мужем. Но мужа задерживать не стали. 5 ноября ее оштрафовали на 810 рублей.

4 ноября на своих рабочих местах в Белгосфилармонии были задержаны артист камерного хора Денис Иванов и виолончелист Александр Сердюков. Как сообщили их родные, суд над ними, предположительно, состоится сегодня, 6 ноября.

Вечером 4 ноября во дворе обувного магазина «Луч» на Тимирязева произошли задержания более 10 человек. Среди них — барабанщики группы «Требуем разойтись». Задержания произошли после концерта, который отыграла группа.

Кроме того, задержания случились и в других районах Минска. Так, музыкант Никита Каменецкий собирался уехать домой на такси, но сотрудники правоохранительных органов вытащили его оттуда и задержали. Это случилось в микрорайоне Малиновка. Музыкант Тимотэ Суладзе был задержан в Сухарево.

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