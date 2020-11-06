Олимпийский чемпион по гребле: Лукашенко сливают свои же 1 6.11.2020, 16:38

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Народ устал терпеть все то, что с ними делала власть все эти годы.

Пока одни спортсмены продолжают упорно молчать и делают вид, что события в Беларуси их не касаются, другие открыто негодуют по поводу насилия и обмана со стороны удерживающих власть. Среди тех, кто не хочет молчать и мириться с существующим положением вещей – трехкратный олимпийский чемпион по гребле на байдарке Владимир Парфенович.

61-летний специалист, ныне живущий в деревне, не раз критически высказывался о системе Лукашенко. Сейчас он резко и эмоционально комментирует то, что происходит в Беларуси после выборов. Парфенович рад, что белорусы оказались не «бульбаноидами», уверен, что Лукашенко будет править до смерти, предрекает санкции со стороны МОК, пишет «Трибуна».

– О чем мы будем говорить? О выборах? Так их не было в Беларуси. Я до этого, еще до 9 августа, говорил, что у нас в стране выборов не будет. А участие в этом мероприятии – полная ерунда.

– А события, которые произошли после 9 августа, были ожидаемы или, может, шокировали вас?

– Если мы вспомним 2010 год и то, что было после выборов, [можно сказать, что] сегодняшние события были вполне предсказуемы. И тогда, и сейчас с людьми обходились очень жестоко. Куда более неожиданно то, что акции белорусов, их борьба с властью продолжается до сих пор. Думаю, никто не мог предсказать, что протест будет настолько длинным, что белорусы все-таки встанут и возмутятся. Честно, до недавнего времени я думал, что белорусы превратились в «бульбаноидов». Но, как мы видим, наш народ все-таки остался белорусами.

– Почему, по-вашему, люди встали?

– Народ устал терпеть все то, что с ними делала власть все эти годы.

– Вы сами ходите на акции?

– Нет, наблюдаю со стороны. Близкие и друзья ходили, но я воздерживаюсь из-за того, что в Беларуси сейчас сильный коронавирус, я уехал в деревню, живу как монах-отшельник :)

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– Порой звучит мнение, что если бы власти не так откровенно сфальсифицировали выборы, и Лукашенко не приписали бы 80 процентов, то в Беларуси было бы намного спокойнее.

– Ничего подобного, все это глупости. Хоть ты 51 процент напиши, это все равно останется фальсификацией. Да и мы же все прекрасно видели, что не было на участках такого количества людей, которые проголосовали за действующую власть. Она себя уже откровенно дискредитировала. Вот и вся история. Лукашенко говорит, что за него большинство. Но всю правду мы видим на улицах. Что-то не наблюдаем его большинства.

– Как вы относитесь к провластным митингам, маршам под красно-зелеными флагами?

– Да это просто смешно! Людей сгоняют. Те, кто выходит на марши по воскресеньям, делают это по своему желанию, от души, отстаивают свою позицию. А эти провластные митинги – какое-то кино, похабщина колхозная, что просто ужасно. Людьми, которые участвуют в этом, движет корыто, то есть страх потерять работу.

– Почему те, кто выходит под бело-красно-белыми флагами, не боятся потерять работу или даже быть задержанными?

– Так все просто. Эти люди хотят беларусамi звацца, а не «бульбаноидами». Это слово, кстати, придумал мой старый друг, царство ему небесное, еще лет 15 назад. Вот как раз те, кто участвует в провластных акциях, и есть «бульбаноиды».

– Что, по-вашему, больше возмутило людей – фальсификации или насилие после выборов?

– Думаю, обман на выборах. Насилие так не возмущает. Поиздевались денек-другой и разошлись. Но на самом деле так откровенно обманывать людей нельзя. С народом нужно разговаривать, а не обзывать их козлами немытыми и крысами. Белорусы – это наш народ, зачем всех оскорблять?

– Власть говорит, что готова к диалогу с народом.

– Никогда с этой властью не получится диалога, а все эти слова – глупости и обман. Просто сейчас власти хотят потянуть время, думают, что настанет зима, и акции закончатся. Я вообще поражен беспринципностью и насилием действующей власти, просто нечеловеческим отношением к своему народу. Белорусов просто не уважают.

– Александр Лукашенко хотел показать, что готов к диалогу, встретившись с политзаключенными в СИЗО КГБ.

– Послушайте, тот поступок – это настоящий маразм. Переговоры не ведут с пленными, или по крайней мере не в СИЗО. Почему нельзя было организовать ту встречу на свободе, на какой-то нейтральной территории? У меня просто не укладывается в голове, почему Лукашенко так поступил. Может, у него есть какие-то имиджмейкеры, которые советуют так делать, совершать такие ходы? Не знаю. Вообще, мне кажется, что его сливают. Причем сливают свои же. А что вы думали? Однозначно сливают, могут и предать.

– Однако, вспоминая недавнюю встречу Натальи Кочановой со студентами БГУ, кажется, что она всецело за Лукашенко и будет стоять за него до конца.

– Конечно, она будет полностью на стороне Лукашенко. Но скажите мне, кто это вообще такая, эта Кочанова? Откуда она появилась, кто ее притащил в Минск, во власть? Была в Новополоцке, заведовала ЖКХ. Как это так получается, что она в итоге пришла во власть? Госпожа Кочанова – элемент такой непонятный.

Естественно, я читал, что она говорила студентам. Она все прекрасно знает, все понимает, но говорит то, что нужно действующей власти. Такая же история с коронавирусом. Ужас, что происходит на самом деле, но кто нам правду скажет? Нам только повторяют, что не стоит читать интернет, телеграмы, потому что там фейки. По-моему, теперешняя власть – это и есть фейк.

– Почему Лукашенко так держится за власть?

– А у него просто нет другого выхода. Думаете, он может уехать за границу со всем нажитым? Куда, скажите мне? Что ты будешь делать в той же России со своими деньгами? Революцию издалека совершать? Да и, откровенно, никто ему просто так из Беларуси не даст уехать. Не так все просто, как ему кажется.

– По-вашему, как долго Лукашенко будет держаться за власть?

– До смерти. То, что он в какой-то день сам уйдет из власти, все это сказки про белого бычка. Смешно! Как и смешно то, что власти предлагают какие-то изменения в Конституции. По-моему, это чистейшей воды лохотрон. Власти хотят заговорить белорусов, как-то отвлечь от основных задач и вопросов. Но я скажу так, что в этом документе уже прописаны все основы и все правила, которые, к сожалению, на сегодняшний день не выполняются. Я еще в 2004 году сказал, что нашу Конституцию просто изнасиловали. В настоящее время ее продолжают нещадно насиловать. Зачем?

Поймите, в Конституции все хорошо и грамотно написано. И даже то, что касается сроков президентства и их ограничения – это не такая уж большая проблема. Намного важнее возможность проведения честных выборов. Вон, канцлер Германии Ангела Меркель сколько уже сидит на своем посту? И кто сказал, что у нее много сроков? Не в этом дело. Главное – провести выборы, чтобы они вообще были. А в Беларуси выборов как таковых просто нет. В этом главная проблема.

– В СИЗО КГБ Лукашенко заявил, что это его последний срок президентства. Вы верите в эти слова?

– А кто ему вообще верит? Интересно, куда Лукашенко пойдет дальше? В Беларуси произошла определенная цепь событий, которая не дает гарантий для Лукашенко, что после суда (а он точно состоится) он останется безнаказанным. И Лукашенко это понимает. Понимают это и те, кто сегодня избивает людей на улицах. Омоновцы, губопики думают, что их действия просто так им сойдут с рук – ничего подобного. Все ответят. Кто перед Богом, а кто перед судьей.

– Силовики не понимают этого, раз продолжают жестить?

– А вы узнайте, какая у них сейчас зарплата. Думаю, этими людьми в первую очередь движут деньги и убеждение, что они действуют по закону.

– Есть примеры, когда силовики уходят со службы и не хотят подчиняться преступным приказам.

– Был такой силовик – Юрий Захаренко. Где он сейчас? Думаете, с нынешними будет по-другому? Нет.

***

– Как вы смотрите со стороны на все события, которые происходят сегодня с белорусскими спортсменами?

– Они всегда были наполовину мощными, а наполовину – дерьмо. Сейчас, получается, у нас хоккейно-футбольное дерьмо практически полностью, поражает молчание действующих теннисистов. Чего им бояться? Денег море, зарабатывают их за границей, сидят там. Чего им бояться? Не знаю.

– Те спортсмены, которые открыто выражают позицию, теряют работу и оказываются вне национальной команды.

– Объясните мне, пожалуйста, кому сейчас, в той ситуации, которая складывается в Беларуси и мире, нужны спортсмены? Думаете, кто-то поедет на Олимпиаду в Токио? Я вообще не уверен, что она состоится, да и нужна ли она? Все страны закрыты, тренироваться невозможно.

– Наши спортсмены, попавшие под пресс властей, готовы выступать даже под флагом МОК.

– И правильно делают. Если бы в 1984 году, когда сборная СССР бойкотировала Олимпиаду, мне разрешили выступить под флагом МОК, или если бы я сам догадался так сделать, то с удовольствием поехал бы в США. Я бы даже пешком пошел.

– Что думаете о письме Фонда спортивной солидарности в Международный олимпийский комитет?

– Думаю, эта история закончится одним – МОК лишит Беларусь возможности выступать на соревнованиях олимпийского цикла под флагом страны. По-моему, это самое реальное развитие событий. К тому же все видят, что давление на спортсменов в нашей стране совершенно несоразмерно с их позицией. Но у нас, получается, хозяин барин, один человек все решает. Так что, повторюсь, скорее всего, лишат Беларусь возможности где-то либо участвовать.

Что касается спортсменов, которые выразили свою гражданскую позицию, боюсь, что в Беларуси их вообще лишат какой-либо финансовой помощи. И вот тогда они поедут на Олимпиаду под флагом МОК и за счет МОК.

– Почему вы еще не подписали открытое письмо спортсменов?

– Ко мне никто не обращался. Да и не вижу смысла, если честно, в таком шаге. В 2004 году я с другими депутатами группы «Республика» объявлял голодовку против третьего срока Лукашенко. И что в итоге? Все у меня забрали, оставили ни с чем, я сидел без работы шесть лет. Кто-то об этом помнит? Поймите, я такое письмо подписал кровью уже 20 раз, и сделал это первым.

Цифра дня. Письмо за честные выборы и против насилия подписали 1000 спортсменов

Кстати, еще момент. Один из инициаторов движения спортсменов – наша «золотая рыбка» Александра Герасименя. Молодец, сильная девушка. Но где она сейчас? В Литве. А я в Беларуси, сижу в деревне и смотрю на свой сад без листьев, топлю печку.

– Герасименя говорила, что если останется в Беларуси, ее, скорее всего, посадят. Поэтому в целях безопасности уехала за границу.

– Так я тоже понимал, когда голодал, когда стоял с плакатом у КГБ, что мне жизни здесь не дадут, что отберут все до последней нитки. И Герасименя должна это понимать. Да и вообще все, кто влез в эту политику, должен осознавать: отберут все. Вернее, отберет один человек. И нужно быть готовы к тому, что посадят. У нас борьба не на равных. Дайте мне автомат – я тоже пойду бороться с властью. Но никто мне его не дает. Наоборот, людей дубинами избивают, как какие-то фашисты. Хотя, по сравнению с нынешними властями и силовиками, мне кажется, фашистов можно назвать добрыми людьми.

А вспомните рассказы о том, как содержат людей на Окрестина. Нашу баскетболистку Елену Левченко там держали 15 суток. У меня одно слово: скотство. Правильно кто-то сказал: «До конца жизни не подам ни одному милиционеру руки». Я согласен с этим.

– Как думаете, почему сейчас молчат гребцы и никак не комментируют события в Беларуси?

– Этот вопрос лучше задайте им. Виталий Гурков правильно сказал: «Есть у нас Гребибля и Гребубля». Я с ними, с этими гребцами, не в контакте, поэтому не могу сказать, почему эти спортсмены молчат.

***

– В 2013 году вы говорили, что поддерживаете бело-красно-белый флаг, он должен висеть у Лукашенко в кабинете.

– И с тех пор моя позиция не поменялась. Тем более вспомните, как в 1995 году проводили референдум. Он же был конституционным, но получилось так, что все сделали заодно, «замочили» и флаг, и герб.

– Как вы смотрите на нынешние попытки власти бороться с бело-красно-белой символикой?

– Я ношу бело-красно-белые трусы. Что, мне их снять и порвать? Ну, на самом деле люди будут носить белье в таком цвете, и что, их на улицах будут раздевать и расстреливать? Просто смешно, что творит власть.

– По-вашему, как скоро и чем вообще закончится ситуация в Беларуси?

– Я уверен, что с людьми нужно разговаривать, идти на диалог. Нельзя народ обзывать. Власти нужно прийти к людям и попросить прощения за все действия, которые происходят в Беларуси.

– Такое можно представить?

– Конечно. Власть обязана так сделать. Лукашенко и всем чиновникам все равно придется просить прощения у людей.

Да, кстати, власти сейчас заявляют, что они борются за независимость страны, отстаивают ее. Польше на нас наплевать – у нее своих проблем хватает. Такая же ситуация с Литвой, Латвией. Кому нужна Беларусь и ее независимость? И второе. Независимость – это когда мы не просим помощи у других государств в плане экономики, финансов, когда в стране народ получает достойную зарплату. А у нас какая независимость? Мы во всем зависимы. В политике, в экономике, в финансах. И кому нужна такая страна?

Мне, например, нужна такая Беларусь, в которой народ живет нормально. А тех, кто выражает другую позицию, не бьют до смерти, а уважают.

***

– Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь?

– Землю копаю, готовлюсь в следующем году купить кур, коз и корову. Не фермерское хозяйство, просто люблю свое молоко :)

.

– Мыслей уехать из страны нет?

– Если бы хотел, в свое время остался бы в России или Польше, но не считаю, что нужен там кому-то больше, чем здесь. К тому же Беларусь – моя Родина, здесь мои дети. Я останусь тут, в деревне мне хорошо. Пройдет коронавирус, фашизм, который царит в республике, тоже пройдет. И, однозначно, будем мы жить в свободной стране, где будут выполняться законы и Конституция. Она у нас, повторюсь, хорошая, грамотная, просто ее нужно соблюдать. И не обязательно ограничивать сроки президентства. Можно бесконечно возглавлять страну, если твой народ действительно живет лучше всех в мире. А президентом я назову того, кто спокойно сможет выйти на улицу с одним охранником, пообщаться с народом в кафе. А тот, кто окружил себя миллионом охранников, разве президент? Нет. И если втихаря проводит инаугурацию, значит, за душой у него что-то не то. К народу, к человеку нужно относиться по-человечески. А наша власть так делать не умеет.

Фото: mlyn.by, tut.by

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