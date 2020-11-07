Посол США в ОБСЕ: Доклад о нарушениях прав человека в Беларуси шокирует 6 7.11.2020, 11:41

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Вашингтон не признает Лукашенко легитимным.

Посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор (James Gilmore) заявил в пятницу в ходе телефонного брифинга для журналистов, что доклад о ситуации в Беларуси, опубликованный накануне в рамках «Московского механизма ОБСЕ», приводит шокирующие свидетельства насилия белорусских властей в отношении протестующих граждан этой страны:

«Доклад – довольно подробный, и, честно говоря, весьма шокирующий тем, что такое поведение (властей Беларуси – ред.) имеет место в стране на европейском континенте в 21 веке… Есть достоверные сообщения о пытках, массовых произвольных задержаниях, широкомасштабных ограничениях прав на мирные собрания и свободу выражения мнений. Фактически, в докладе очень подробно рассказывается об угрозах в отношении людей, о женщинах, которым угрожают изнасилованием, о других угрозах – семьям угрожают, что их детей заберут, о физическом насилии, нападениях на людей, о том, что людей бросают в тюрьмы и содержат в бесчеловечных условиях, и все это – с целью остановить развитие законной демократии в Беларуси на данный момент», сообщает «Голос Америки».

Доклад ОБСЕ «Предполагаемые нарушения прав человека в связи с президентскими выборами 9 августа 2020 года в Белоруссии» был подготовлен в рамках «Московского механизма», введенного организацией в 1991 году и разработанного для «обеспечения прав человека, основных свобод, демократии и верховенства права посредством диалога и сотрудничества, для оказания помощи в решении конкретных проблем».

По словам дипломата, 6 ноября он вместе с европейскими коллегами встречался в Вене с кандидатом от белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая лично рассказала послам стран-членов ОБСЕ о преследованиях, которым подвергаются люди.

«Соединенные Штаты собираются и дальше поддерживать белорусский народ в его стремлении к тому, чтобы его голос был услышан, и чтобы уважались его права, включая требование свободных и справедливых выборов, что является основополагающим для европейского и евразийского континентов в 21-м веке… Хватать людей и делать из них политзаключенных, без предъявления обвинений и без оснований, подкрепленных законом – это акт внутреннего терроризма, направленный на то, чтобы попытаться

подавить зарождающуюся демократию в Беларуси» – заявил Джеймс Гилмор журналистам.

Заместитель госсекретаря США Джордж Кент (George Kent), участвовавший в том же брифинге, в ответ на вопрос Русской службы «Голоса Америки» о том, будет ли направлен в Минск новый посол США в Беларуси, сообщил, что кандидатура Джули Фишер, которую уже одобрил сенатский Комитет по международным отношениям, еще должна быть утверждена Сенатом в целом, и дата такого голосования еще не назначена:

«Любое обсуждение того, что произойдет в будущем, если у нас будет утвержденный посол, на данном этапе преждевременно. Но мы считаем, что важно продолжать укреплять наши отношения, даже когда во внутренней ситуации в Беларуси происходят трудные моменты, подобные нынешним».

Замгоссекретаря США дал понять, что Вашингтон не признает Александра Лукашенко легитимным главой Беларуси: «Думаю, будет верным сказать, что мы не считаем избирательный процесс 9 августа свободным и справедливым. Фальсифицированные результаты, которые были объявлены через несколько дней, не могут никому придать легитимность, и поэтому нам трудно считать кого-либо, претендующего на победу 9 августа, законно избранным заново лидером страны».

Ранее в пятницу Евросоюз ввел персональные санкции против Александра Лукашенко и других госчиновников Беларуси. Джордж Кент в связи с этим напомнил, что Соединенные Штаты подвергли Лукашенко санкциям 14 лет назад «за фальсификацию выборов и насилие»».

«Мы приветствуем решение Евросоюза, о котором было объявлено сегодня» – добавил дипломат.

Евросоюз накануне также распространил заявление, в котором призвал власти Беларуси признать недействительными результаты президентских выборов этого года и провести «новое голосование на основе международных стандартов».

«Доклад содержит четкие и неопровержимые доказательства фальсификации президентских выборов 9 августа 2020 года и массовых и систематических нарушений прав человека белорусскими силами безопасности в ответ на мирные демонстрации и протесты. Он предоставляет нам многочисленные задокументированные примеры преследований и репрессий… Именно белорусские власти и белорусское руководство несут исключительную ответственность за ситуацию, которая подробно описана в этом докладе» – говорится в заявлении Евросоюза по случаю выхода в свет доклада ОБСЕ.

Власти США в последнее время жестко критиковали официальный Минск за подавление протестов граждан страны, реагирующих на многочисленные нарушения в ходе президентских выборов 9 августа.

В частности, госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что «Соединенные Штаты по-прежнему призывают белорусские власти прекратить репрессии и

прислушаться к требованиям белорусского народа о проведении свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением». Он подчеркнул, что рекомендации, изложенные в докладе ОБСЕ, могут стать планом, которым власти Беларуси должны воспользоваться для выхода из этого кризиса.

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