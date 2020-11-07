закрыть
7 ноября 2020, суббота, 18:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко – знак беды

11
  • 7.11.2020, 14:53
  • 9,606
Лукашенко – знак беды

Все, к чему прикасается рука диктатора, трещит по швам.

Сегодня в Островце с участием нелегитимного узурпатора Лукашенко состоялся официальный запуск небезопасной БелАЭС.

Телеграм-канал UsyLukashenko дал оценку событию:

«Все, к чему не прикасается рука диктатора после 9 августа – трещит по швам:

«Савушкин продукт». Не успел самозванец покинуть данное предприятие в Орше, как 29 августа на нем произошло возгорание.

На заводе беленной целлюлозы в Светлогорске (гордость диктатора) 19 октября также случился страшный пожар, в результате которого погиб человек.

Вот и вчера Лукашенко открывал новые станции метро, а сегодня они уже оказались сломаны.

Сегодня же самоназначенный торжественно открыл атомную станцию. Даже и думать не хочется о последствиях».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Литва будет поддерживать белорусских студентов, бизнес и гражданское общество
Литва будет поддерживать белорусских студентов, бизнес и гражданское общество              Ингрида Шимоните
Режим лопнет мгновенно
Режим лопнет мгновенно Андрей Санников
Улица – это власть
Улица – это власть Ирина Халип
Абсурд в кубе
Абсурд в кубе Валерий Карбалевич