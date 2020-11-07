Лукашенко – знак беды

Лукашенко – знак беды11
- 7.11.2020, 14:53
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Все, к чему прикасается рука диктатора, трещит по швам.
Сегодня в Островце с участием нелегитимного узурпатора Лукашенко состоялся официальный запуск небезопасной БелАЭС.
Телеграм-канал UsyLukashenko дал оценку событию:
«Все, к чему не прикасается рука диктатора после 9 августа – трещит по швам:
«Савушкин продукт». Не успел самозванец покинуть данное предприятие в Орше, как 29 августа на нем произошло возгорание.
На заводе беленной целлюлозы в Светлогорске (гордость диктатора) 19 октября также случился страшный пожар, в результате которого погиб человек.
Вот и вчера Лукашенко открывал новые станции метро, а сегодня они уже оказались сломаны.
Сегодня же самоназначенный торжественно открыл атомную станцию. Даже и думать не хочется о последствиях».