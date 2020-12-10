Известная белорусская баскетболистка призвала к новым выборам

Известная белорусская баскетболистка призвала к новым выборам3
- 10.12.2020, 15:22
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Под Открытым обращением спортсменов поставили подписи 1654 человека.
Известная белорусская баскетболистка Наталья Марченко подписала Открытое письмо Свободных спортсменов, пишет «Трибуна».
Разыгрывающая входила в состав сборной, которая взяла бронзу Евробаскета-2007, а также была признана его лучшей разыгрывающей. Участница Олимпийских игр в Пекине.
На данный момент подписи под Открытым обращением спортсменов против насилия и за новые выборы поставили 1654 человека. Среди новых подписантов – участница двух Олимпиад, победительница Кубков мира и чемпионатов мира конькобежка Анжелика Котюга. А также серебряная призерка Олимпиады в Барселоне и чемпионка мира в метании копья Наталья Шиколенко.
Напомним, среди подписантов за честные выборы и против насилия значатся такие известные баскетболисты как Александр Куль, Екатерина Снытина, Александра Тарасова, Татьяна Троина, Елена Левченко, Егор Мещеряков и другие.