Саша, родиной не пугай 18 Ирина Халип

11.12.2020, 9:15

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ирина халип

Когда придется бежать, коридор до Ростова запрашивать нужно будет очень быстро.

В истории с закрытием границ меня сначала удивил разве что оставшийся открытым аэропорт. Все остальное – в рамках вполне понятной схемы. И не обязательно политической.

В тридцать пятом году прошлого века, когда СССР окончательно покрылся колючей проволокой со всех сторон, а Сталин ввел смертную казнь за попытку побега за границу, дело было не только в политике, но и в голоде. Советская власть прекрасно понимала, что если снова начнется голод, весь советский народ может рвануть пешком и босиком за границу. И кто тогда будет лес валить? Рабы должны быть прикованы цепями к забору хозяина.

То же самое происходит в Беларуси сейчас. Если раньше Саша три процента любил высокомерно порассуждать на тему «да кому вы там нужны, будете со своими дипломами клубнику на польских фермах собирать», то теперь внезапно понял: нужны, еще как нужны. И врачи, и айтишники, и инженеры, и рабочие, и студенты. Соседние страны до предела упростили въезд и трудоустройство для белорусов, а кто, спрашивается, будет лес валить? А кто будет зарплату ОМОНу своими налогами платить? А дорожный сбор кто будет оплачивать? А тунеядскую коммуналку? А еще сотни бессмысленных для цивилизованного мира податей и оброков? А электричество в ЦАЛ ДИР БИЕ и еще восемнадцати резиденциях, банкет для участников всебелорусского собрания, взносы в «Белую Русь»? Так что сидите и платите.

Кстати, уж если восемнадцать резиденций считает своей личной собственностью психопат, утративший связь с реальностью, то вообще ничего удивительного в его решениях нет. Гадить везде, где можно, и уж тем более там, где нельзя, - вот его главный рефлекс. Его не пустят теперь за границу даже на Олимпийские игры – ну и ладно, вы теперь тоже фиг поедете куда-нибудь.

Кстати, многие годы европейские чиновники отказывались признавать диктатуру в Беларуси именно по причине свободного выезда из страны. Да, говорили они, режим авторитарный, но мы вот с вами разговариваем сейчас в Брюсселе (или Страсбурге, или Берлине), и за границу вы выехали свободно, и наверняка так же свободно вернетесь, а это значит, что диктатуры в Беларуси нет. Тогда, правда, тюрьмы еще не были переполнены политзаключенными. Но даже при нынешнем уровне репрессий открытая граница все еще создавала иллюзию для апологетов realpolitik: «вы можете избежать репрессий, просто покинув страну». Теперь даже тайные обожатели Лукашенко попридержат язык: их последний аргумент в его пользу прекратил существование. Белорусам запрещено покидать страну. Пусть сидят и боятся. Раньше многие успевали сбежать в Украину или Литву, оставив с носом пришедших арестовывать кагэбэшников, которые безуспешно бились в закрытые двери, а взломав их, обнаруживали разве что ехидную записочку на столе. Теперь белорус должен помнить, что карающая десница его настигнет, перехитрить не получится.

Вот только белорус уже ничего не боится. Он окончательно преодолел страх 9 августа, когда взорвались первые светошумовые гранаты. Или 15 августа, когда в Минске хоронили Александра Тарайковского. Или 29 августа, когда на улицы вышли женщины на свой собственный марш. Или 10 сентября, когда шахтер Юрий Корзун приковал себя наручниками в шахте в знак протеста. Неважно, в какой именно день это случилось. Главное, что белорус уже совсем не тот, который еще год-два назад говорил «боюсь, что контракт не продлят» или «у меня дочка на бюджете учится, не могу рисковать». Контракты летят в урну – их заменяют заявления о забастовке. Дочки «на бюджете» выходят на акции протеста. А люди, для которых еще совсем недавно контракты и обучение на бюджете были тем главным, что определяло образ жизни и градус высказываний, сегодня вывешивают в окнах флаги, выходят на улицы и встают в сцепки. И этих людей Саша решил напугать родиной?

Впрочем, родины боится он сам. Потому и оставил аэропорт открытым и работающим. Ведь когда придется бежать – собираться и запрашивать коридор до Ростова нужно будет очень быстро. Времени зажигать свет, включать компьютеры, вызывать на работу диспетчеров уже не останется. Так что пусть аэропорт работает – на всякий случай. Это он ради собственной безопасности так решил.

Не поможет. Не будет у него тех десяти минут, что позволят пересечь Центральные, Южные и Среднезападные штаты и свободно добежать до канадской границы. Для этого нужно быть как минимум персонажем О’Генри. А Лукашенко – персонаж разве что пыльной стенгазеты советских времен, в которой была рубрика «Они мешают нам жить».

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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