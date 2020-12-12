Ученые расшифровали тайну одной из исчезнувших цивилизаций древности 1 12.12.2020, 9:08

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Период ее расцвета датируется второй половиной третьего тысячелетия до нашей эры.

Хараппская цивилизации когда-то находилась на территории современного Пакистана. Впервые она была заселена более 6 тысяч лет до нашей эры, пишет lenta.ua.

Период расцвета данной цивилизации датируется второй половиной третьего тысячелетия до н.э.

Недавно ученые вместе с археологами наткнулись на следы древних городков, которые относятся к Хараппской цивилизации. Индийские и американские ученые расшифровали полный набор ДНК организма человека, жившего на территории Индии более 4 тысяч лет назад.

Чтобы получить материалы для расшифровки, ученым пришлось посетить кладбище, которое находится недалеко от древнего Хараппского городка. Результаты, которые получили ученые, очень сильно их удивили. Расшифрованный набор ДНК ученые сравнили с геномами современных людей и узнали, что у хараппцев есть родственники и Восточной Сибири, на некоторых островах и даже в Иране. Ученые также пришли к выводу, что хараппцы, которые жили в Иране, покинули его еще задолго до того, как там начался привычный для нас уклад жизни.

Ученые продолжают проводить опыты, чтобы выяснить, что случилось с хараппцамы, и какова была их жизнь после побега из Ирана.

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