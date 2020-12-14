Израильский медик: Вакцина от коронавируса – это иллюзия мгновенного спасения 1 14.12.2020, 14:06

4,125

Расслабляться рано.

"Мы – спасены!" – так примерно думают многие, читая новости о начале вакцинации в ряде стран. Вчера и в Израиле приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса. Уже предварительно даже названа дата начала вакцинации – 27 декабря. Но все не так очевидно, и специалисты Первого медицинского центра Тель-Авива предупреждают – расслабляться рано. Это только начало длинного пути. Недаром правительство обсуждает вероятность третьего локдауна, который, судя по цифрам заболевших, вполне вероятен, пишет для издания "Гордон" израильский медик Роман Гольдман.

Предыдущий, второй карантин, в Израиле сработал весьма эффективно. Перед его введением цифры заболеваемости были пугающие. В день выявляли до 9 тыс. новых зараженных. И правительство решилось на эту непопулярную меру. Причем ограничения были даже более строгие, чем в первый раз, весной. Как следствие, кривая заболеваемости сразу пошла вниз, началось сокращение числа тяжелых больных, особенно подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких и ЭКМО (аппарат "искусственное легкое"). А это – самый критический показатель для системы здравоохранения. После почти месяца жестких ограничений и долгих дискуссий власти решили, что можно сокращать карантинные меры.

Надо отдать им должное, в этот раз действия были более обдуманными, чем весной. Запретительные меры отменяли постепенно. Например, в системе образования сначала открыли с первого по четвертый классы. В них учатся дети, которых по закону нельзя оставлять дома одних. Кроме этого, заработали школы и детские сады для детей с особыми потребностями. Постепенно начала работу торговля, государственные учреждения и предприятия. Даже разрешили свадьбы в узком кругу ближайших родственников.

Последствия, увы, не заставили себя ждать. Кривая заболеваемости опять поползла вверх, набирая скорость. Сейчас в Израиле в сутки выявляют уже по 1,5 тыс. и больше зараженных. Опять увеличилось число тяжелых пациентов, стала расти нагрузка на систему здравоохранения. "Ковидные" отделения в больницах снова стали быстро заполняться.

Причин тому несколько, как считают специалисты.

Первая – люди устали. Устали соблюдать непривычные и серьезные ограничения, устали от постоянно меняющихся и усиливающихся требований. Устали от непоследовательности в действиях властей. Доверие между обществом и властью было, если не утрачено, то сильно подорвано.

Вторая – карантин не так эффективен в долгосрочной перспективе. Действие локдауна похоже на действие жаропонижающей таблетки при ангине. Она собьет температуру на несколько часов, но не вылечит болезнь, не устранит причину заболевания. Так и с карантином. Он позволяет сбить волну заражения на какое-то время, потом все начинается сначала. Можно было пойти по пути Словакии, которая провела массовое тестирование населения. Там за день проверили примерно 1,5 млн человек, выявили и изолировали зараженных. Но израильские власти не пошли на этот шаг из-за сильного сопротивления ортодоксального и арабского секторов общества. Где, кстати, и наблюдается наиболее резкий рост заболеваемости.

Третья – всех очень сильно расслабила новость об успешных испытаниях вакцины. Эксперты давно говорили – только она поможет остановить дальнейшее развитие инфекции.

Эффективных лекарств от коронавируса пока нет и скоро не предвидится. Так что создавать коллективный или, как его называют эпидемиологи, "стадный" иммунитет придется путем вакцинации. И вот тут уже виден свет в конце тоннеля.

9 декабря в Израиль прибыла первая партия вакцины от COVID-19 производства американской компании Pfizer. Ее привез специально оборудованный самолет. Для хранения есть инфраструктура – компания Teva подготовила специальные холодильные камеры, которые смогут обеспечить нужную температуру в -70 °C. Доставлено 200 тыс. доз, этого хватит, чтобы привить 100 тыс. человек. Как только разрешение от FDA будет получено, а в этом никто не сомневается, начнется иммунизация. Больничные кассы (страховые медицинские компании) уже получили указание готовиться к ней. Одна только больничная касса "Маккаби" собирается прививать в день 5 тыс. человек.

Но сначала будут вакцинировать основную группу риска – медиков. Первую партию распределят между больницами и поликлиниками для их персонала. Потом работников по уходу за пожилыми людьми. Третьими в очереди находятся граждане старше 60 лет. Это тоже серьезная группа риска. Протокол такой – вначале людей 80 лет и старше, затем – в возрасте от 75 лет, позже – от 65 лет. Наивысший приоритет получат самые старые люди с наличием сопутствующих заболеваний: гипертонией, сердечно-сосудистыми болезнями, болезнями легких, повышенной свертываемостью крови. Затем будут привиты остальные члены той же возрастной группы, следом за ними – люди моложе.

Потом привьют всех подряд, детей – в последнюю очередь. Заявленная эффективность вакцины Pfizer – 95%. Это уже подтверждено клиническими испытаниями. Нужно отметить, что разрешение на использование вакцины будет временным и носит исключительный характер с учетом обстоятельств.

Часто задают вопрос: "А надо ли прививаться тем, кто уже переболел COVID-19?" Ответ неоднозначен. С одной стороны, у них есть антитела к вирусу. С другой – исследования показали, что иммунитет снижается со временем, и уже были случаи повторного заражения через два месяца после выздоровления. Считается, что большинство переболевших защищены от заражения в течение полугода. Поэтому, скорее всего, переболевшие смогут привиться, но только после того, как будут вакцинированы все те, кто не переболел.

В любом случае, кампания вакцинации будет совершенно беспрецедентной, как по объемам, так и по скорости ее проведения. Скорее всего, она не позволит избежать третьего карантина, но сильно его сократит.

Возвращаясь к началу, прививка – это не волшебная кнопка, которая позволит "выключить" пандемию. Процесс выработки массового иммунитета займет месяцы, а то и годы. Вакцина двухкомпонентная – ее надо колоть дважды. Пока привьют большую часть населения, пока сформируется иммунитет – тоже пройдет время. Все это время люди будут продолжать заражаться, болеть и умирать. Есть много тех, кому вакцина противопоказана, есть и те, кто откажется ее получать. Это тоже повлияет на распространение болезни. И это при том, что Израиль получает вакцину одним из первых. В странах третьего мира все будет куда дольше и сложнее. Там, например, нет инфраструктуры для хранения такого сложного препарата. Ее придется создавать с ноля.

Любой квалифицированный эксперт в области медицины, в ответ на вопрос "Когда все закончится?" лишь пожмет плечами: этого не знает никто. Эпидемиологи утверждают, что вирус с нами надолго и расслабляться нельзя. По-прежнему нужно соблюдать правила социальной дистанции и личной гигиены, избегать людных мест и воздерживаться от поездок. Свободное перемещение по миру восстановится еще не скоро. Так что, берегите себя и своих близких!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».