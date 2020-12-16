Теневыми капиталами российских элит займется ФБР 1 16.12.2020, 13:34

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Шведские и датские банки, которые использовались в качестве «прачечных», попали на карандаш американских правоохранителей.

Федеральное бюро расследований США совместно с прокуратурой Нью-Йорка ведет расследование в отношении cкандинавских банков, оказавшихся в центре скандала с отмыванием денег из России, пишет finanz.ru.

Как сообщает Dagens Industri, шведские Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) и Swedbank, а также крупнейший в Дании Danske Bank подозреваются в мошенничестве и нарушении правил противодействия отмыванию в своих дочерних подразделениях в странах Балтии.

Все три банка попали под прицел в связи с деятельностью в Эстонии, которая служила перевалочным пунктом на пути в Европу сотен миллиардов долларов теневых капиталов из РФ и стран бывшего СССР.

Ключевым звеном схемы, которая зародилась еще в 1990х, стал Danske Bank, в 2019 году признавший, что большая часть средств общим объемом 230 млрд долларов, которые прошли через его эстонское подразделение в 2007-15 гг, могли иметь подозрительное происхождение.

После расследования, которое инициировали власти Дании, Эстонии, Великобритании и Франции, а также Минюст и Комиссия по ценным бумагам и биржам США, был уволен гендиректор Томас Борген, а банк был вынужден полностью свернуть деятельность в балтийских странах и РФ.

Из Danske деньги уходили в том числе в Swedbank, где за период с 2008 по 2018 годы были обнаружены сомнительные транзакции на 20 млрд евро. В этом потоке оказались деньги экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, который провел в офшоры через Swedbank 860 млн долларов.

Финансовая инспекция Швеции в марте 2020-го оштрафовала банк на 4 млрд крок (360 млн евро). Из-за обвинений свои должности покинули гендиректор Биргитте Боннесен и глава административного совета Swedbank Ларс Идермарк.

Спустя три месяца штраф в размере 1 млрд крон (107 млн долларов) был выписан банку SEB, где также были обнаружены подозрительные транзакции. 95% из них пришлось на эстонскую «дочку».

На новостях о расследовании ФБР акции Swedbank рухнули на 7%, SEB - на 4%, Danske Bank потерял 2,8%.

Пресс-секретарь Swedbank Унни Ерндал подтвердила, что американские власти продолжают пристально следить за работой банка по противодействию отмыванию денег. «Мы не можем раскрыть, какие именно власти США ведут расследование в отношении нас. Но мы уже говорили, что этим занимаются несколько американских ведомств и мы им в этом помогаем. Мы ведем переговоры с ними», - отметила она.

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