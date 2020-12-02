Глава МИД Германии: ЕС готов ударить по столпам режима Лукашенко 12 2.12.2020, 16:21

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Хайко Маас

Хайко Маас подтвердил расширение санкций против режима.

Европейский союз может расширить санкции против режима Александра Лукашенко. От него требуют пойти на уступки и прекратить насилие против белорусского народа.

Об этом, как пишет «РБК-Украина», во время Минского форума заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Политик отметил, что «поскольку Лукашенко и его правящая клика продолжают полагаться на дубинки вместо серьезного национального диалога, мы в Европейском союзе ввели санкции и недавно ужесточили их. И если Лукашенко и его сторонники не уступят, мы расширим эти санкции. Важно отметить, что мы нацелены при помощи санкций на столпы режима Лукашенко».

Напомним, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников призвал к жестким санкциям против режима Лукашенко.

Оппозиционный политик предложил:

- отключить режим от международной межбанковской системы SWIFT;

- заморозить счета государственных предприятий за рубежом;

- прекратить закупки нефтепродуктов, произведенных в Беларуси;

- ввести эмбарго на любые сделки с компаниями, поддерживающими режим;

- объявить карательные органы Лукашенко террористическими организациями;

- санкционировать арест в любой точке мира международными и национальными судами лиц, виновных в преступлениях режима;

- выслать всех послов режима как пособников преступлений.

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