Эксперты выяснили, как мутация коронавируса повлияет на вакцины 2 22.12.2020, 16:46

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Специалисты изучили изменения в геноме COVID-19.

В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который вызывает болезнь под названием COVID-19. Из-за этого возникли беспокойства относительно того, как это повлияет на современные вакцины против болезни. Что сейчас говорят эксперты об этой проблеме?

Как пишет Newsweek (перевод — unian.net) новый вариант коронавирус называют B.1.1.7 или VUI–202012/01. Его впервые обнаружили на юго-востоке Англии еще в сентябре. Он содержит несколько мутаций. Ученые в Великобритании говорят, что потенциально этот видоизмененный коронавирус может быть на 70% более заразен, чем оригинальный. Хотя признаков того, что он вызывает более тяжелые симптомы, пока нет.

Несколько экспертов также пояснили, что пока нет доказательств, которые бы указывали на уменьшение эффективности вакцин против нового штамма SARS-CoV-2. Однако, ученые до сих пор пытаются узнать больше о новом варианте вируса. Поэтому не исключено, что картинка изменится, когда появится больше данных.

Вирусолог из Университета Лестера доктор Джулиан Танг заявил: "Мы не видим никакого повышения вирулентности или каких-либо больших изменений в белках шипов, которые бы сократили эффективность вакцин". Ученые все еще пытаются выяснить, как генетические изменения помогут коронавирусу преодолеть иммунитет, приобретенный с помощью прививки или через естественное заражение.

"Надеюсь, что новый штамм не изменит иммунную реакцию на столько, чтобы помешать появлению защиты из-за вакцинации. Хотя последствия появления нового штамма до сих пор выясняются, вполне разумно пытаться сократить его распространение в Британии и других странах мира", - сказал профессор новых инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины Мартин Гибберд.

Адмирал Бэретт Жироар - член администрации Дональда Трампа, ответственный за проведение тестов в США - сказал ABC News, что "сейчас причин для тревоги нет". А Департамент здравоохранения следит за распространением мутировавшего коронавируса.

"Мы не знаем, опасен ли он. И, что более важно, мы не видим никакой мутации, которая помогла бы ему избежать действия вакцины. Я не могу сказать, что этого точно не произойдет в будущем. Но сейчас кажется, что вакцины справятся со всем, что мы видим", - сказал Жироар.

Во Франции министр здравоохранения Оливье Веран сказал радио-станции Europe 1, что современные вакцины от COVID-19 должны быть эффективными и против мутированной версии коронавируса.

"Теоретически нет причин, по которым вакцина не должна быть эффективной против нее", - сказал Веран.

Newsweek объясняет, что в будущем ученым придется изменить вакцины от COVID-19. Поскольку коронавирус SARS-CoV-2 и в дальнейшем будет мутировать и меняться. Аналогичным образом, исследователям приходится менять формулу вакцин от сезонного гриппа, чтобы она соответствовала самым свежим его мутациям.

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