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Тадеуш Кондрусевич о своем возвращении: Беларусь — это моя Родина

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  • 24.12.2020, 22:10
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Тадеуш Кондрусевич о своем возвращении: Беларусь — это моя Родина
Тадеуш Кондрусевич
Фото: catholic.by

Глава католиков Беларуси рассказал о своем изгнании и возвращении на родину 24 декабря.

Глава Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ), митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич рассказал журналистам о своем изгнании и возвращении на родину 24 декабря, передает naviny.media.

По его словам, сегодня священник из Польши привез его к границе, а с белорусской стороны его встретил вспомогательный епископ Гродненской диоцезии Юзеф Станевский.

«Я перенес к нему свои вещи, и мы поехали», — сказал он перед праздничной рождественской мессой в минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии.

Кондрусевич рассказал, что в командировку в Польшу, по возвращении из которой в августе его не пустили в Беларусь, он ездил исключительно как священник, а также чтобы посетить врачей, так как ранее он перенес сложную операцию по стабилизации позвоночника, ему напомнили время от времени приезжать для контроля состояния.

«Эти четыре месяца, что я был в Польше, я был преимущественно в Белостокской диоцезии, некоторое время был в Дрогичинской диоцезии у своих друзей священников, — отметил католический иерарх. — Я служил везде мессы, произносил проповеди, посещал больных, когда надо было — занимался пастырской деятельностью. Большую часть этого времени я провел в Сокулке, это недалеко от границы с Беларусью, около 15 километров».

«Я — гражданин Республики Беларусь. Беларусь — это моя Родина, хотя большую часть своего пастырского служения как священник, епископ я провел за пределами Беларуси, особенно в России, я там 16 лет был, был епископом. Однако где бы я ни был, где бы я ни служил как священник и епископ, я всегда помнил, что Беларусь — моя Родина», — подчеркнул архиепископ Кондрусевич.

Он рассказал, что в конце ноября был в Вильнюсе на торжестве Матери Божьей Остробрамской, и когда на белорусскоязычной мессе он увидел белорусов, ему стало «очень и очень сложно говорить».

«Я в первый раз [после изгнания] увидел своих земляков, — объяснил он. — Это были люди, которые приехали, или те, что там живут, которые хотели встретиться с епископом, хотели вместе с ним побыть».

«И сегодня, когда я пересек границу, я попросил водителя остановиться. Я встал на колени, поблагодарил Бога за возвращение, поцеловал землю. Это моя земля! Я вырос отсюда, я хочу здесь быть, я хочу здесь служить. И никогда не выступал против Беларуси, всегда защищал интересы Беларуси и буду это делать дальше», — заверил председатель ККЕБ.

Глава белорусского католического епископата поблагодарил всех, кто молился за него все это время и причастен к его возвращению в Беларусь.

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