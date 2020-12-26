В Армении оппозиция не согласилась на досрочные выборы без отставки Пашиняна
- 26.12.2020, 22:35
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Протестующие отвергают предложенный председателем правительства сценарий.
В Армении представители оппозиции не соглашаются на досрочные парламентские выборы без отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Несколько оппозиционных политических партий Армении, которые организовали массовые выступления с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, отвергают предложенный председателем правительства сценарий проведения досрочных парламентских выборов", - говорится в сообщении.
В частности, такое мнение высказывали сегодня в соцсетях представители оппозиционных партий "Дашнакцутюн", "Отечество" и Республиканской партии.