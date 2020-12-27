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Российские бойцы устроили массовую драку на турнире MMA

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  • 27.12.2020, 15:37
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Российские бойцы устроили массовую драку на турнире MMA

Видеофакт.

В Москве во время турнира AMC Fight Nights: Winter Cup по смешанным единоборствам случилась массовая драка.

Потасовку спровоцировали российские бойцы Магомед Исмаилов и Владимир Минеев, которые вышли в октагон для выяснения отношений, пишет «Новое время».

Их словесная перепалка переросла в драку, к которой подключились присутствующие.

Урегулировать конфликт оказалось непросто. Не принесли эффекта и слова организаторов в микрофон: «Не позорьте Москву! На нас смотрит весь мир».

По итогам конфликта зачинщики были доставлены в полицию. Никто из них серьезных травм во время драки не получил.

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