Пусть напьются напоследок Ирина Халип

4.12.2020, 10:10

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Ирина Халип

У мелких пакостников нет шансов.

Российские журналисты выяснили у российских же дипломатов, что Наталья Эйсмонт, оказывается, крысятничала: ей подарили вовсе не два, а три ящика «Массандры», один из которых она припрятала даже от собственных подельников, с которыми вечерами по подворотням шатается. Между прочим, при всей частности и, на первый взгляд, незначительности эпизода он весьма красноречив. Потому что отлично демонстрирует масштаб личностей, которые окружают Лукашенко.

Посмотрите, кто с ним остался. (Не будем принимать во внимание ОМОН и прочих одноклеточных: этим все равно, кто будет им приказывать, - главное, чтобы платили.) Наталья Эйсмонт, которая прячет выпивку и ради удовольствия проводит вечера за срезанием красно-белых ленточек в минских дворах. Причем делает это явно ради удовольствия – это ОМОНу платят за бесчинства во дворах, а ей за ленточки никто не доплачивает. Как и за вакцинацию российским чудо-препаратом, после которого коронавирус валит с ног похлеще, чем до вакцинации. Впрочем, ее начальник, похоже, слукавил, когда приказал на совещании сесть рядом с уже заболевшим главой администрации: дело не в том, что Эйсмонт сделала прививку, а в том, что ее не жалко. Тайнами не владеет, доступа к арабским счетам не имеет – так, выполняет мелкие поручения, - ну и зачем ее беречь? Таких эйсмонтов на любом базаре пучок за пятак можно найти. Саша три процента сам прекрасно знает ей цену, потому и сажает рядом с больным главой администрации, которого ему тоже, кстати, не жалко.

А кто еще у него остался? Даже Шакута, этот когдатошний чемпион-супермен, который махал кулаками в Интернете, крича, что всякий, кто захочет дать в морду Лукашенко, будет сначала иметь дело с ним, Шакутой, теперь трусливо прячется в российской глубинке. Оказывается, сбежал в тот же день, когда узнал, что Роман Бондаренко умер, и тихо попивает в Калужской области, обнимая березки. Кстати, может, зря мы грешим на Эйсмонт, и это вовсе не она припрятала, а Шакута «отжал» у нее третий ящик «Массандры», с которым и скрылся в России? Впрочем, пусть сами разбираются, кто там у кого шапку украл.

И все-таки кто же еще? Пусто на горизонте. Тишина и темнота. Ах да, еще Кочанова, наверное, которая врет чаще, чем чистит зубы. Причем врет не только тем, к кому ее с враньем посылают, но и тому, кто ее посылает. Ведь это именно она многие годы рассказывала своему хозяину, что его в стране любят, что белорусы довольны жизнью и ничего не хотят менять, что самый уважаемый работник на любом предприятии – это идеолог. И что если не повышать цены на плодово-ягодное, то белорусы будут жить счастливо веками. А Лукашенко верил, потому что его немногочисленное окружение именно такое - он людей-то десятилетиями не видел. А когда увидел – на улицах и площадях, - оказалось, что поздно. Еще какое-то время можно продержаться на ОМОНе, но, судя по тому, как каратели в своих переговорах по рации гогочут над вождем в голубом вертолете, совсем недолго.

А теперь вспомним, какого масштаба личности окружают нас на каждом марше. Да что там на марше – на каждом шагу. Вот просто так, навскидку, случайные имена, что первыми в голову придут. Нина Багинская, которая выходила на площадь с флагом даже тогда, когда все остальные сидели дома, - гордая, интеллигентная, бесстрашная. Ее звонкое «я гуляю!» скоро будут преподавать в школах. Павел Аракелян – виртуозный джазмен, смельчак, выдающийся острослов и оптимист. Его соседи по Окрестина – везунчики: провести две недели рядом с таким человеком – это значит, помимо всего прочего, обрести надежного друга. Ольга Хижинкова - красивая, отважная и добрая. Много лет волонтерствует - спасает брошенных и потерявшихся животных. Кстати, зря вертухаи думали, что, бросив в камеру с бездомными, испортят ей жизнь. Ольга просто помогает им мыть головы. Потому что это живые люди, которым не повезло. А Хижинкова – гуманистка. (Впрочем, вертухаям это слово незнакомо, да и поздно уже учиться.) Елена Левченко, Пит Павлов, Екатерина Андреева, Маляваныч, Наталья Дулина, академик Мрочек – каждый из нас может продолжать этот список до бесконечности. Бастующие рабочие, врачи, спортсмены, студенты и их преподаватели, пенсионеры, предприниматели. соседи, артисты, журналисты, многодетные матери… Белорусы. Победители. Народ.

А когда народу противостоят мелкие пакостники, пусть даже вооруженные до зубов – у них, у пакостников, нет шансов. Так что пусть себе воруют друг у друга ящики с выпивкой: лучшее, что они сейчас могут сделать, - это напиться всласть напоследок. В СИЗО «Массандру» не наливают.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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