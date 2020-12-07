Лукашенко запретили участвовать в мероприятиях МОК 25 7.12.2020, 20:29

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Кроме Таракана, под запрет Международного олимпийского комитета попали Виктор Лукашенко и Дмитрий Басков.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что МОК принял решение временно запретить диктатору и главе национального олимпийского комитета страны Александру Лукашенко участвовать во всех мероприятиях под эгидой МОК, включая Олимпийские игры, передает РИА «Новости».

«Международный олимпийский комитет решил временно запретить всем членам руководства (НОК Белоруссии) участие во всех турнирах МОК, включая Олимпиаду. Это относится к президенту НОК Александру Лукашенко, вице-президенту НОК Виктору Лукашенко и Дмитрию Баскову как члену исполкома НОК», - сказал Бах на пресс-конференции по итогам исполкома МОК.

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