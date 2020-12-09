Конец нефтяной эпохи: в российском правительстве признали отсталость экономики 3 9.12.2020, 16:22

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К докризисным показателям российская экономика не сможет вернуться.

В будущем доходы от экспорта углеводородов, которые составляют почти треть российского бюджета, начнут снижаться. В связи с этим Минфин РФ сейчас рассматривает разные сценарии развития экономики, признался замминистра Владимир Колычев. По его словам, мировая экономика, возможно, уже прошла период пикового потребления нефти, пишет Telegram-канал «Газ-Батюшка».

В сентябре британский нефтяной гигант BP в своем прогнозе развития энергетики допустил, что потребление нефти уже не сможет вернуться к тем показателям, которые были до кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. По прогнозам компании, спрос на нефть значительно упадет к 2050 году. Это в свою очередь приведет к фундаментальной реструктуризации глобальной энергетической системы — в том числе за счет расширения использования возобновляемой ветряной и солнечной энергии.

К такому сценарию российская экономика пока точно не готова.

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