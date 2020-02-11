Минский таксист испугался коронавируса и не впустил в машину казаха 11.02.2020, 15:31

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Он подумал, что тот — китаец.

Нурсултан прибыл из Казахстана. Вчера утром в Минске он вызвал «Яндекс.Такси», но не смог попасть в машину: водитель приехал на вызов, но не разблокировал двери. Увидев пассажира, он отрицательно помотал головой и уехал. Как это понимать?

— Такси я вызвал вчера в 6 часов утра. Приехала машина, черный Volkswagen Polo. Я подошел, дергаю за ручку задней двери — не открывается. Пробую открыть переднюю — та же история. Водитель на меня посмотрел, помотал головой и уехал, не сказав ни слова, — рассказал корреспонденту onliner.by Нурсултан.

Парень решил позвонить таксисту (номер же указан в приложении): нужно же было выяснить, с чем связано такое нестандартное поведение.

— Трубку водитель не снял, но написал мне в ответ SMS. Он посчитал, что я китаец, и добавил, что не видит смысла рисковать за 3 рубля. Вероятно, испугался коронавируса, — предположил собеседник.

Нурсултан старается относиться к произошедшему с юмором, хотя этот случай для него неприятен. Он вызвал другую машину, проблем со следующим водителем не возникло.

— Рассказал ему о том, что произошло, вместе посмеялись. Думаю, человек испугался коронавируса, но по факту проявил расизм (что видно в переписке).

Наш читатель обратился в службу поддержки «Яндекс.Такси», перед ним извинились.

Корреспондент Onliner, кстати, связался с водителем, но тот не захотел комментировать этот случай.