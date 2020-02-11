С миру по нитке — убогому штаны 8 Владимир Халип

11.02.2020, 17:04

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Владимир Халип

Воскресный подарок властей был скромен и предсказуем. Повысились цены на бензин и солярку.

Всего на копейку. Однако с начала года это уже в шестой раз. Хороший взяли темп. Если учесть, какие страсти одолевают эту сферу, нетрудно догадаться, что ждет автомобилистов в обозримой перспективе.

А потому в Могилеве вполне естественно наметилось собрание тех, чьи кошельки по замыслу властей должны в какой-то мере компенсировать потери бюджета от предпринятого восточным соседом налогового маневра. Событие вроде бы привычное, и чиновникам затевать по такому случаю обычную возню с судами и кутузками оснований не было. А вот интерес к такому собранию со стороны журналистов, сотрудничающих с телеканалом «Белсат», вполне предсказуем и понятен. Да и всем полезно было бы услышать мнение тех, кому воскресный подарок адресован.

Но вот тут-то и началось нечто невообразимое. Едва из подъезда дома вышла журналистка, которая вместе с телеоператором должна была подготовить репортаж о том собрании, как ее встретил представитель нашей вездесущей и бескомпромиссной милиции. Да к тому же не какой-нибудь участковый или скромный чин с двумя узкими лычками, а бравый подполковник.

Нет, руки не заламывали. И автозак поблизости замечен не был. Высокий чин корректно объяснил, что это не задержание. Просто возникла необходимость тотчас доставить журналистку в отделение. Что и было без промедления исполнено.

Три часа спустя «не задержанную» выпустили. Естественно, с протоколом о задержании. Информационные сайты цитируют этот документ, в котором просто ошеломляет юридическое изящество в определении вины нарушительницы режимного спокойствия. «Незаконное изготовление продукции СМИ». Но почему-то не указано, сколько ящиков, тюков или бочек незаконной «продукции СМИ» уже было отгружено простодушному потребителю.

Да и не столь важно, что там начертано. Куда интереснее было бы узнать, в какую копеечку обошлась беднеющей стране эта спецоперация по предотвращению чего-то. Поскольку был задержан заодно и телеоператор, который ехал на такси. У ошеломленного водителя долго и старательно сотрудники милиции проверяли документы. Так или иначе, но бравая группа чрезвычайно ответственных стражей наружного порядка всеми силами старалась предотвратить появление информации о собрании непокорных автомобилистов на телеэкране.

Однако съемки этой акции все же состоялись. Возмущенных водителей снимали те самые люди с камерами, которые появляются обычно там, где собираются больше трех человек. А тут их было десятка два, недовольных постоянным ростом цен на топливо. Да, вроде бы пустяк — копейка. Но режим всем четко показал, что свою хитроумную копеечку ни за какие коврижки не отдаст. Никому и никогда. Чего бы это ни стоило.

Потому что так легко и просто, как было прежде, ее уже не добыть. Да и полет в Сочи надежд не оправдал. Коварный союзник свирепо перекрыл трубу. Она больше не подтекает. И с той стороны, где по легенде расположено элитное корыто для особо преданных сторонников этой вертикальной власти, уже отчетливо слышится ропот недовольства.

Пустеет тара для особо избранных. Только на погашение внешнего долга в текущем году потребуется три миллиарда долларов. Пошли даже слухи, что снова включен печатный станок. А кремлевские компаньоны куражатся: какие еще скидки, какая компенсация за наш налоговый маневр? Нельзя же цены регулировать — у нас свободный рынок. Вмешательства не терпит. Нефть нужна – идите, договаривайтесь. С нефтяными компаниями. Лучше с небольшими. По мировым ценам. Конечно, содействие окажем. Но это не поможет. Рынок!..

А вот всяким подполковникам и прочим ревностным охранителям традиций оборзевшего от вседозволенности режима, не прогадать бы в неутомимых поисках лишней копеечки для обедневшей власти. Не наступить бы в суете на всем известные грабли, которые в подобных случаях по шапке с козырьком бьют больнее, чем выговор за нерасторопность. Репутация теряет товарный вид. Излишнее рвение вообще дурное качество. Тем более в эпоху перемен. О чем неоднократно предупреждали классики — советские притом.

Когда всем известный менеджер Остап ощутил явный дефицит денежных знаков, он тоже затеял ремонт Провала. Но не такого безнадежного, как у нас. А того самого, с большой буквы. Запустил в свободную продажу билеты по ценам вполне сносным. Да еще со скидкой для студентов и членов профсоюза. И свой проект реализовал успешно. Даже суровые милиционеры поделились с предприимчивым прорабом какой-то частью личных сбережений.

И было бы наивно полагать, что при финансировании работ по аварийной ликвидации нынешнего провала наша власть кого-то оставит в стороне. Встряхнут, как не однажды было, и соратников, и даже охранителей. Ей позарез необходимо всеобщее участие в таком великом деле. Это же давняя традиция – все свои прорехи с нейтрализацией их видимых последствий объявлять делом всенародным.

А впрочем, ничего особенного в Сочи в эту пятницу не произошло. Просто этот примитивный режим, возникший на зыбкой почве совхоза «Городец», завершает свой бесславный путь. И уверенно вступает в стадию банкротства. Пересохла труба с дешевой нефтью. А покупать ее по мировым ценам — это значит забыть о доходах, которые позволяли столько лет держаться на плаву.

И потому с каждым новым днем все больше обостряется его интерес к содержимому кошельков, карманов и заначек граждан этой пока еще недоограбленной страны. Конечно, неудачнику нужны крупные суммы. Лучше бы в твердой валюте. Однако и здешней копеечкой лузер не побрезгует.

Это только кажется, что копеечка пустяк. Как бы не так! Она всплывет при оплате счетов за коммунальные услуги. В ценниках на повседневные продукты. При оплате за проезд. И даже там, где поборов вы никак не ожидали. Все просчитано. С миру по нитке – убогому штаны. Да еще с лампасами. Вертикальная власть давно уже усвоила основной закон дроздовской экономики.

Копейка доллар бережет.

Владимир Халип, специально для Сharter97.org