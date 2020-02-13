В бетоне у плит перекрытия и колонн минской многоэтажки нашли опилки 17 13.02.2020, 8:35

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Ранее из этого дома уже эвакуировали людей.

Обеспокоенные жильцы известного дома на Широкой, 3, где из-за трещин на несущей колонне собирались даже выселять людей, прислали в редакцию tut.by заключение специалистов. Экспертиза, которую проводило «НПУП «Стройреконструкция», содержит информацию о том, что в плитах перекрытия и несущих колоннах обнаружился бетон низкого качества, с примесью опилок. Подробнее о выводах специалистов — в материале.

Что произошло

В апреле прошлого года о проблеме новостройки на Широкой, 3 узнали все. До этого в столице, да и вообще в стране, такого не было: территорию вокруг дома обнесли лентой «Милиция. Проход запрещен», по квартирам ходили работники ЖКХ и просили людей выйти с документами на улицу, а спортзал ближайшей школы был готов для ночлега. Все из-за того, что во втором подъезде дома потребовалось срочное усиление несущей колонны. Оказалось, качеством строительства дома жильцы обеспокоились давно, писали во все инстанции. Эвакуация, собственно, достала проблему на поверхность и вынудила экстренно ее решать. Параллельно с усилением колонны велись мониторинг и обследование здания специалистами «НПУП «Стройреконструкция».

Когда из дома эвакуировали всех жильцов на время работ по усилению несущей колонны во второй секции, мало кто осознавал, какой на самом деле объем работ «всплывет» после детального обследования здания специалистами.

Бетон низкого класса прочности с «органическими включениями в виде опилок»

Первое техническое заключение по дому специалисты НПУП «Стройреконструкция» дали в июле 2019 года. Оказалось, что дефекты обнаружились еще в десяти колоннах и три из них, расположенные в третьей секции дома, необходимо усилить сразу.

«Срочные» колонны укрепили, оставшиеся включили в программу капремонта на 2020 год. Более детальный анализ несущих конструкций дома специалисты выполнили в октябре, когда провели выборочные вскрытия отделки фасада — в основном там, где были трещины. Заключение специалистов по этим работам и всполошило жильцов дома.

— Официально так никто не ознакомил жильцов с этим заключением, хотя стоило бы. Я сам поехал в ЖКХ Советского района и попросил дать почитать и сфотографировать его, — рассказал Анатолий, который живет на третьем этаже в первой секции.

— Осенью специалисты как раз вскрывали фасад и брали пробу плиты перекрытия там, где расположена моя квартира. В заключении говорится, что бетон плиты перекрытия и колонны разморожен, а в его структуре есть опилки! Еще на собрании, которое проводила администрация района, я спрашивал у главы, как будет проходить усиление колонн и плит перекрытия в квартирах, каким будет алгоритм. В ответ сказали, что обязан буду предоставить доступ в квартиру, а вот где жить на время работ и кто оплатит ремонт, не пояснили. Как и не сказали, какой ресурс в плите перекрытия с классом бетона в два раза ниже проектного. Не упадет ли через пять лет эта плита мне на голову?

Действительно, в заключении специалистов в некоторых пунктах есть выводы о том, что бетон разморожен и класс его прочности местами ниже проектного в два раза, а в трех пунктах заключения еще и упоминается о присутствии в структуре бетона «органического включения в виде опилок».

«Отселение не требуется»

Прокомментировать заключение экспертов, рассказать о предстоящем капремонте дома и финансировании tut.by попросил ЖКХ Советского района. В ответе говорится, что «по результатам выборочных вскрытий были выявлены участки колонн с дефектами, которые не требуют незамедлительного ремонта, усиления либо замены. Ремонт колонн будет выполнен в рамках капитального ремонта. Работы по разработке проектно-сметной документации (далее ПСД) с последующими работами по капитальному ремонту жилого дома № 3 по ул. Широкой включены в текущий график капитального ремонта КУП «ЖКХ Советского района Минска» на 2020 год. При разработке ПСД будут учтены все рекомендации, выданные при проведении мониторинга дома, а также в ходе дальнейшего детального предпроектного обследования».

Как говорится в ответе, за период наблюдений с мая 2019 года по декабрь 2019 года обследователями установлено, что у здания нет отклонения по вертикали или усадки.

— Здание стоит жестко, отселение людей не требуется. До начала работ по капитальному ремонту НПУП «Стройреконструкция» будет вестись постоянный мониторинг состояния несущих конструкций жилого дома.

Сейчас ЖКХ Советского района Минска проводит торги по выбору подрядной организации для разработки ПСД по объекту, сказано в ответе. После разработки проекта и получения положительного заключения экспертизы определят сроки выполнения строительно-монтажных работ.

— По результатам торгов с проектной организацией будет заключен договор на разработку ПСД на капремонт. При разработке ПСД проектной организацией совместно НПУП «Стройреконструкция», выполняющей мониторинг состояния несущих конструкций указанного дома, будут определены объемы и виды необходимых работ по капитальному ремонту жилого дома № 3 по Широкой, в том числе и по жилым помещениям квартир.

В случае, если дефекты конструктивных элементов жилых помещений возникли не по вине жильцов, устранение этих дефектов будет выполняться не за счет жителей. Виновная сторона определяется в соответствии с законодательством.

История дома на Широкой кратко

Напомним, многоквартирный дом на улице Широкой, 3 сдали в эксплуатацию в 2013 году. Заказчиком строительства был УКС Советского района. При строительстве здания сменились четыре подрядные организации. Жильцы предполагают, что первая из них, турецкая компания «Лайрон», некачественно выполнила работы по заливке несущих колонн и плит перекрытия на уровне 1−2-х этажей. Год назад жильцы заметили, что деформировалась несущая колонна во втором подъезде дома.

Спустя год специалисты приступили к восстановлению ее несущей способности, ради чего 26 апреля пришлось на полдня эвакуировать всех жильцов дома. Но на этом проблемы не закончились: жильцы заметили, что дом «поехал» — появились новые трещины в квартирах и местах общего пользования. А в нежилом помещении третьего подъезда были обнаружены еще две несущие колонны, которые начали деформироваться.

После обследования дома специалистами стало известно еще как минимум о десяти дефектных колоннах, часть из них пришлось укрепить сразу. Оставшиеся работы было решено включить в программу капремонта на 2020 год.