«Табакерки» «выдавливают» киоски «Минсктранса»? 14.02.2020, 20:35

С лета столичный перевозчик начнет ликвидировать свои точки.

Минчане отчаянно борются против «Табакерок»: кто партизанскими методами, кто — официальным путем, пишет «Онлайнер». Однако, с лета этого года «Минсктранс» начнет сокращать количество своих киосков, причем самыми что ни на есть ударными темпами: по 15 павильонов в месяц начиная с июня. Неожиданную новость обсуждают в Telegram-канале «Транспорт Беларуси».

«К концу года останется около 25 точек продаж, из них 10 касс „Минсктранса“, расположенных в подземных переходах станций метро, — уточняет информацию газета „Транспортник столицы“. — Часть киосков переместится в пригород: по две точки откроется в Боровлянах, Копище и Сенице. Если в скором времени колодищанские маршруты перейдут в разряд городских, то там тоже установят несколько киосков.

Директор филиала Агентства „Минсктранс“ Сергей Ласицкий подчеркивает: сокращая количество киосков в городе, важно сохранить общедоступность покупки билетной продукции. Для этого предпринимаются меры. Действуют договоры с „Белсоюзпечатью“ и торговыми объектами (всего 36 субагентов) на реализацию талонов. С недавних пор билеты на одну поездку продаются в киосках «Табакерка». Сейчас открыто 25 таких киосков, к концу года их количество увеличится. Прорабатывается вопрос, чтобы в „Табакерках“ не только продавали разовые талоны, но и пополняли БСК.

Рассматривается возможность реализации билетной продукции на рынках, в торговых центрах и других объектах. Недавно открыли точку продаж на Комаровском рынке (в арендном помещении) и установили киоск на Курасовщинском рынке. Пока эффекта не получили, реализация низкая.

Вместе с тем понятно, что „Табакерки“, субагенты и небольшое количество собственных точек продаж не смогут в полной мере обеспечить город билетами и сделать так, чтобы процесс приобретения талонов и пополнения БСК был удобным для пассажиров. Здесь необходимы инновации».

Очевидно, что, «прикрывшись» столь благой миссией и «учитывая просьбы горожан», «Табакерки» без труда проникнут в самый центр Минска и никакие петиции уже не помогут, даже если киоск взгромоздится посреди тротуара: теперь у него будет социальная нагрузка. Да и где при таком раскладе нам покупать талоны, если не в одиозном ларьке?