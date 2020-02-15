В Борисове создали бронированный эвакуатор для военных из танка Т-72 7 15.02.2020, 15:31

2,752

Фото: 140zavod.by

Борисовское ОАО «140 ремонтный завод» расширило спектр выпускаемой продукции для нужд армии.

Здесь создали уникальную разработку — бронированную ремонтно-эвакуационную машину «БРЭМ» на базе танка Т-72.

«БРЭМ» предназначена для эвакуации аварийной, поврежденной и застрявшей техники, а также оказания помощи экипажем при ремонте и техническом обслуживании техники в полевых условиях, сообщили на предприятии.

Машина обеспечивает эвакуацию техники, буксировку техники на тросах и жесткой сцепке, снятие и установку узлов и агрегатов массой до 12 т., земельные работы по созданию укрытий и расчистки проходов, транспортирование запасных частей и механизмов, ликвидацию чрезвычайных последствий.

Машина базируется на шасси серийного основного танка Т-72 и может буксировать объекты весом до 50 т.

На надгусеничных полках «БРЭМ» расположено ремонтное оборудование: электросварочный аппарат с дизельным генератором, и два гидравлических ручных домкрата грузоподъёмностью по 30 т. каждый, а также наружные топливные баки.

Образец «БРЭМ» был впервые представлен для ознакомления потенциальных потребителей на 9-й Международной выставке вооружения и военной техники «MILEX-2019».