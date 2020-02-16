Нервному срыву Лукашенко нашли объяснение 16 16.02.2020, 9:26

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Диктатор не последователен в своих заявлениях.

Правитель Беларуси Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его «нервного поведения». Такое мнение высказал политолог Марат Баширов, комментируя последние заявления белорусского диктатора по нефти и газу, пишет газета «Вечерняя Москва».

По словам Баширова, такое поведение объясняется тем, что Москва перестала дотировать белорусскую экономику в ущерб российским нефтяным компаниям. Политолог отметил, что изначально Лукашенко говорил о том, что Минск откачивает из нефтепровода для НПЗ техническую нефть.

«Теперь последовало сообщение, что Беларусь собирается забирать оплаченную европейским покупателем нефть, которая должна следовать через территорию Беларуси транзитом, за который заплатила Россия», — сказал политолог. В то же время Баширов выразил мнение, что Запад не заинтересован в сотрудничестве с белорусскими компаниями.

Москва и Минск до сих пор не могут договориться о поставках российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Из-за этого Лукашенко распорядился искать возможности альтернативных поставок. Также Лукашенко обвиняет Россию в «кидке» по газу, а также утверждает, что Москва хочет продавать свою нефть по ценам выше мировых.