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Стало известно, кем был калининградский стрелок

  • 16.02.2020, 11:08
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Стало известно, кем был калининградский стрелок
Фото: РИА Новости

Названы имя и профессия нападавшего.

При расстреле в центре Калининграда на улице Баранова погибла семейная пара: Вадим Янголенко и Дарья Ефимова. Имена убитых опубликовала «Комсомольская правда». По данным издания, женщина была беременна.

Также опубликовано имя нападавшего — Фазиль Бахрамов. После стрельбы мужчина попытался покончить с собой и позже умер в больнице.

13-летний сын женщины, раненый в результате нападения, остался жив, госпитализация ему не потребовалась.

Погибшие занимались предпринимательством на Центральном рынке. По данным «Комсомольской правды», нападавший также был предпринимателем.

Нападение произошло вечером 15 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело.


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