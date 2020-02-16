«Магия» дедушки: к чему приведут признания внука Назарбаева? 16.02.2020, 12:35

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Скандальная история набирает обороты.

История 29-летнего Айсултана Назарбаева, внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заявившего, что в Лондоне, где он живет, ему грозит смертельная опасность со стороны собственной семьи, набирает обороты. На днях в своем фейсбуке Айсултан заявил, что знает о колоссальных коррупционных схемах, с большим участием России и "Газпрома", внутри правящего семейного клана Назарбаевых, в которых прежде всего замешана его мать Дарига. После чего попросил в Великобритании политического убежища, сообщает svoboda.org.

Айсултан Назарбаев – сын Дариги Назарбаевой, старшей дочери Нурсултана Назарбаева и нынешнего спикера сената республики, и Рахата Алиева, казахстанского бизнесмена, политика и дипломата, странным образом покончившего с собой пять лет назад. Рахат Алиев в 2009 году, после ссоры с экс-президентом Казахстана и изгнания из семейного клана, написал нашумевшую книгу "Крестный тесть" о Нурсултане Назарбаеве, которого он называл "человеком, обворовавшим свой народ на миллиарды долларов и превратившим его в раба".

Айсултан Назарбаев

В феврале 2015 года Рахат Алиев незадолго до суда, где он обещал предоставить неопровержимые доказательства причастности европейских и казахстанских чиновников к крупномасштабной коррупции, был обнаружен повешенным в одиночной камере в тюрьме в Вене, куда он попал после обвинения в убийствах и других преступлениях на родине – австрийская полиция могла экстрадировать его в Казахстан.

Его сын Айсултан Назарбаев, внук Нурсултана, футболист и бизнесмен, окончил элитарную британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте, после чего был зачислен в штат главного разведывательного управления Министерства обороны Казахстана. Он неоднократно лечился в клиниках для наркозависимых, в Европе и в России, из-за пристрастия к кокаину. В октябре 2019 года Айсултан Назарбаев был приговорен к условному сроку за нападение в июне того же года на полицейских в Лондоне – это случилось в квартире неизвестной ему женщины, куда Айсултан как-то пробрался по балкону, чтобы якобы совершить попытку самоубийства.

Семья Нурсултана Назарбаева. 1992 год. Айсултан Назарбаев – маленький ребенок у стола, справа

Прибывший на место полицейский приказал Айсултану лечь на пол и не двигаться. Внук экс-президента не послушался, в результате чего к нему применили электрошокер. В ходе задержания Айсултан укусил полицейского за руку. Потом его приговорили к испытательному сроку в 18 месяцев, продолжению лечения от наркозависимости, 140 часам общественных работ, штрафу в размере около 1300 долларов и возмещению имущественного ущерба соседке на сумму около шести с половиной тысяч долларов.

В январе 2020 года Айсултан вдруг заявил, что является не внуком, а сыном Нурсултана Назарбаева и что поэтому ему угрожает опасность. В данный момент, как утверждает Айсултан Назарбаев, он скрывается в одной из лондонских квартир, поскольку его паспорт забрал водитель-охранник матери.

13 февраля 2020 года Айсултан Назарбаев опубликовал в фейсбуке новый нашумевший пост – по его словам, у него есть сведения о колоссальной коррупционной сделке между правительствами России и Казахстана. Айсултан Назарбаев пишет о продажах казахстанского газа российскому концерну "Газпром" по заниженной цене через посредническую компанию. Полученная прибыль якобы выводится в Сингапур, а затем часть этих денег делится среди ближайшего окружения президента России, так называемыми "кошельками" Владимира Путина, и руководством "Газпрома".

Еще около 700 миллионов долларов в год достается некоторым членам правящей казахстанской семьи – бизнесмену Тимуру Кулибаеву, мужу средней дочери президента Казахстана, и миллионеру Кайрату Боранбаеву (бывшему тестю Айсултана). По словам внука Нурсултана Назарбаева, его мать Дарига Назарбаева и ее муж Кайрат Шарипбаев хотели отобрать этот контракт и забрать себе – и в итоге, как пишет Айсултан Назарбаев, он оказался в центре семейного конфликта из-за жадности сторон. В 2015 году, продолжает Айсултан, он встретился со своим дедом Нурсултаном Назарбаевым в Великобритании и увидел, как "сильно его накрутили против меня". Внук якобы ему сказал, что дед может "потерять все, если позволит семье и окружению забирать разные бизнесы друг у друга".

Дарига Назарбаева

Фото: ТАСС

Далее Айсултан Назарбаев пишет о матери Дариге, которую обвиняет в том, что она запрещала ему рассказывать об интригах и коррупции в высших эшелонах власти, искала компромат против сына, нанимая в Великобритании частные детективные компании, и оказывала на него давление, чтобы заставить Айсултана Назарбаева не писать сообщения о Казахстане в фейсбуке. Однако, по словам внука экс-президента, этого сделать не удалось – но его единственной проблемой всегда были наркотики, которые он начал принимать из-за постоянных психологических срывов – и в результате доверие к нему подорвано. В частности, Айсултан утверждает, что из-за давления со стороны членов семьи ему даже пришлось сидеть в российской тюрьме и что он "тушил боль в себе наркотиками".

Через несколько часов на обвинения Айсултана Назарбаева впервые отреагировали на официальном уровне. В эфире государственного телевидения министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил о людях, "которые пользуются именем и состоянием здоровья Айсултана", а также отметил, что внук Нурсултана Назарбаева долгое время находился под влиянием психоактивных веществ.

Ранее, 23 января 2020 года, Айсултан Назарбаев оставил туманный пост в фейсбуке о злой магии, которая якобы захватила мир, а также указал свои контактные данные, по которым с ним можно связаться – что некоторые СМИ и сделали. В одном из интервью казахстанским журналистам он уже тогда заявил, что его жизнь в опасности. Потом Айсултан прямо в фейсбуке попросил позвонить ему Мухтара Аблязова, живущего последние 10 лет за рубежом экс-банкира, оппозиционного политика и критика казахстанских властей и лично Нурсултана Назарбаева, экстрадиции которого безуспешно добивались власти страны, обвиняющие его в тяжких уголовных преступлениях (сам Аблязов, как указывает Казахская служба Радио Свобода, называет обвинения политически мотивированными). Через некоторое время Аблязов вышел в прямой эфир в фейсбуке и сообщил, что переговорил с Айсултаном Назарбаевым, который повторил слова об опасности и сказал, что его якобы пытается ликвидировать собственная мать Дарига.

На следующий день журналист Казахской службы Радио Свобода попыталась задать вопрос Дариге Назарбаеву о её сыне. Однако охранники Назарбаевой закрыли рот журналистке и всячески мешали ей. Спикер сената не ответила на вопрос, который все же прозвучал:

О том, насколько серьезны опасения и обвинения Айсултана Назарбаева, и о подковерных играх в Нур-Султане в интервью Радио Свобода рассказывает казахстанский политолог, обозреватель корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Мерхат Шарипжан:

– Айсултан Назарбаев – очень специфический человек с непростой судьбой. Насколько можно доверять этим его "крикам души"? Как отделить правду от вымысла?

– Это очень трудно, потому что, во-первых, это "золотой мальчик", который вырос в "золотом аквариуме" и который многого совершенно не знает, он не видел реальной жизни ни снаружи, ни изнутри. Он все время был под контролем при дворце. Во-вторых, он наркоман, с поставленным официальным диагнозом. Если сравнить его первые посты в фейсбуке, которые начали появляться несколько месяцев назад, и сегодняшние – они очень разные. Вначале не было понятно, что он вообще имеет в виду, были какие-то крики о боге, о злом колдовстве, магии или о том, что вся жизнь ему осточертела. А потом вдруг стало все обретать контуры более-менее членораздельной речи, пошли какие-то серьезные раздумья о жизни, о том, что коррупционеры кругом… Четкие политические заявления стали проявляться. Тут очень много интересного и непонятного. Человек, в общем-то, он неадекватный.

– Если Айсултан столь "черная овца" в семье, то мог он иметь доступ ко всей специфической секретной информации, знать в деталях ситуацию, о которой он говорит?

– Я думаю, что не мог. И сам Нурсултан Назарбаев, и его покойный бывший зять Рахат Алиев подпускали к личным большим делам только очень немногих и очень проверенных. Даже из очень близких родственников не все были допущены ко всем этим коррупционным схемам, которые связаны с накоплением денег. Президент Назарбаев больше доверял тому же Владимиру Киму, например, это один из его подручных, или другим олигархам, вроде Александра Машкевича и так далее, чем собственным родственникам. А уж проблемному мальчику – точно вряд ли. Я не думаю, что у Айсултана были какие-либо возможности быть информированным или даже влиять на "семейный бизнес", как он утверждает.

– Если он не в состоянии действовать самостоятельно, значит, им могут сейчас воспользоваться как пешкой в некой сложной игре? Если да, то кто и зачем?

– Совсем недавно Айсултан сделал ошеломляющее заявление, что Нурсултан Назарбаев – это не его дед, а отец! Был очень большой шум в Казахстане. Семья пыталась от этого дистанцироваться: никаких заявлений, опровержений не было.

– Как это понимать?

– Все в Казахстане знают, что Дарига – не родная дочь Назарбаева. Он взял в жены Сару Алпысовну, свою супругу, уже с одним ребенком от первого брака, Даригой... Сам Айсултан утверждает, что узнал об этом только в прошлом году. Еще один интересный момент: все внуки Нурсултана Назарбаева, от Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой, имеют фамилию Алиев, по отцу. А вот Айсултан единственный, который имеет фамилию Назарбаев. Так вот все в Казахстане думали, что, поскольку у Назарбаева не было сыновей... У казахов так часто принято – чтобы продолжить род и традиции, давать фамилию по деду или по прадеду.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на открытии развлекательного парка с внуком Айсултаном. Алматы, 1997 год

И вот Айсултан якобы вдруг узнает об этом в прошлом году – и это совпадает с тем моментом, когда Назарбаев вдруг неожиданно для всех объявляет о своей якобы отставке. Значит, Айсултану эту информацию кто-то очень своевременно выдает, какие-то "информированные люди". Человек и так до этого имел большие проблемы, а тут на него сваливается такое! У него, как говорится, сорвало крышу совсем, пошли очень непонятные и неадекватные измышления, посты в соцсетях и так далее.

Человек и так до этого имел большие проблемы, а тут на него сваливается такое!

Я бы сказал, что все-таки Айсултана явно используют. Сейчас все понимают, что то, что Назарбаев назвал "транзитом власти", таковым не является. Это даже не первая часть транзита, и не фаза, а, можно сказать, лишь первый шаг в сторону первой фазы данного транзита. Касым-Жомарт Токаев, скорее всего, сидит в президентском кресле очень временно. А вот кто придет после него? Здесь есть очень сложные и очень многозначительные детали.

– Если действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совсем декоративная фигура, то какие подковерные игры сейчас идут при "ханском дворе", в столице имени первого и все еще живого президента? Потому что ясно, что Нурсултан Назарбаев не вечен. История его внука может быть частью этих игр?

– Очень даже может! Есть силы, которые очень хотят совсем дискредитировать Даригу Назарбаеву, которая является спикером верхней палаты парламента страны, фактически вторым лицом после действующего президента, как мы понимаем, номинального. И в случае ухода Токаева по каким-либо причинам автоматически главой государства становится Назарбаева. Придворных кланов, дерущихся за власть в Казахстане, много. Это не Туркменистан и не Узбекистан. Казахстан больше напоминает, конечно, Россию. Назарбаев создал систему, при которой он является главным арбитром и решает (как воры в законе, паханы на зонах) все споры элит – политических, экономических, финансовых. Есть его второй зять Тимур Кулибаев, и есть сама Дарига Назарбаева, которая ведет свою игру. Есть клан Карима Масимова, бывшего премьер-министра. У него есть кое-какие точки соприкосновения с Кулибаевым, но в то же время он ведет и свою игру. И есть находящийся за рубежом Мухтар Аблязов, у которого свои интересы. Кстати, после того как Айсултан Назарбаев сделал свои громкие заявления, которые кажутся в Казахстане всем страшными, богохульными, по поводу того, кто его биологический отец, именно Аблязов вышел на него первым – и начал использовать парня в своей сетевой и публицистической борьбе против системы.

– Это все внутренние казахстанские игры или тут могут быть замешаны какие-то внешние игроки? Казахстан сверхважен всем, военно-политически и экономически, это государство находится на пересечении всех и всяческих границ, путей и интересов! Недавно случились кровавые межнациональные столкновения в Масанчи, а сейчас – эта встряска правящей семьи. Нурсултан Назарбаев, как мы уже отметили, очень пожилой человек. Если Казахстан начнет всерьез лихорадить, какое-то внешнее влияние, внешнее воздействие на страну (я говорю осторожно) возможно? Я видел версии, что все это какая-то огромная геополитическая игра – и здесь замешаны и Китай, и Россия, и неизвестно кто еще.

– Я думаю, что из вышеназванных мной кланов какие-то могут иметь тесные связи либо с российскими экономическими кругами, либо с китайскими... Но, когда мы говорим об экономических кругах КНР и России, нельзя забывать, как плотно их контролируют Компартия Китая либо Кремль. И Китаю, и России необходимо, чтобы в этой важной для них стране на престоле сидел человек, который был бы лоялен именно им. Естественно, что какая-то поддержка некой силы внутри Казахстана, борющейся за власть с конкурентами, со стороны Китая или же России очень даже возможна. И я не исключаю, что сейчас, в этих играх, о которых мы говорим, как минимум финансовая поддержка из Москвы и/или Пекина имеется.

Нурсултан Назарбаев с Айсултаном на избирательном участке в Астане в день президентских выборов. 10 января 1999 года

Фото: AFP

– В Казахстане до сих пор, что мы также упомянули, ничего не может произойти без ведома Нурсултана Назарбаева. Это все удар для пожилого дедушки – такое поведение внука, такое вываливание грязного белья на весь мир?

– Конечно, это удар, и очень сильный! Это еще раз доказывает, что, скорее всего, Айсултан используется не столько для того, чтобы дискредитировать Даригу, сколько для атаки на самого Нурсултана Назарбаева! Сейчас у нас везде – Университет Назарбаева, проспект Назарбаева, и на этом проспекте находится Назарбаевский вокзал. Люди прилетают в Нур-Султан – в международный аэропорт имени Назарбаева. Он создал себе страну-памятник и подготовился к уходу в мир иной как отец-основатель всей страны. Практически все, что было до него, отвергается. Да Нурсултан Назарбаев сам несколько раз говорил, что, мол, "не было такой страны, Казахстан. У казахов никогда не было независимости!.." И потом эта фраза была повторена Путиным! И это всех всколыхнуло, так как случилось как раз на пике начала конфликта Украины с Россией.

Естественно, для него и для всех в его окружении – это похоже на попытку свертывания идеи "елбасы", то есть культа первого и уникального "лидера нации". Это очень серьезно. И, я уверен, еще раз доказывает, что Айсултаном кто-то руководит. Смотрите, последний его пост в фейсбуке, о коррупции, очень хорошо структурирован. Это не похоже на него, на его стиль – то, как все подано, с определенными деталями. Он не мог знать этих вещей. Я не уверен, что он сам мог такое написать – если сравнивать это и его ранние заявления и их стиль.

– После такого признания жизнь Айсултана, жизнь его близких, жены и дочери, может оказаться в опасности? Мне сразу вспоминается судьба его отца, Рахата Алиева, который якобы покончил с собой в тюрьме в Вене в 2015 году, автора книги "Крестный тесть».

– Конечно, он подвергает себя опасности. Он об этом и сам говорит. Он прекрасно знает, что то, что он делает, треплет нервы не только деду, не только матери, но и очень многим другим, кто находится в этой обойме. Но Айсултан давно разошелся со своей женой, вернее, она его бросила, как только узнала о его глубоком пристрастии к наркотикам. Я не думаю, что какие-то проблемы могут возникнуть у его жены и ребенка. Ведь Нурсултан Назарбаев прекрасно понимает, что они тут ни при чем – а если бы полагал, что для Айсултана они важны, то, возможно, что-то и случилось бы с ними… Но я не уверен, что человек, находящийся в такой ситуации и совершенно неадекватный, все еще испытывает какие-то хорошие человеческие чувства к жене и дочери… Возможно, немного испытывает – но не такие, чтобы на этих чувствах можно было бы сыграть.

Нурсултан Назарбаев и его старшая дочь Дарига, которая сейчас занимает пост спикера сената парламента

Фото: Reuters

– Собственно, коррупционная российско-казахстанская схема, о которой Айсултан рассказал, по-прежнему существует? Если так, почему, кроме него, о ней громко никто не говорит? Ведь за столько-то лет такая ценная информация могла бы выплыть на свет со многих сторон.

– Дело в том, что вообще в Казахстане самых разных и масштабных коррупционных схем очень много. С вовлечением и российских компаний, и китайских, и многих других, даже американских. Мы помним про скандал "Казахгейт" конца 90-х – начала 2000-х, когда американские корпорации были втянуты в большие взятки, дававшиеся ими казахстанским чиновникам. Мне кажется, что данную схему сейчас нам всем просто преподнесли устами Айсултана как что-то новое для того, чтобы продолжить атаку на клан Назарбаевых. Якобы раньше об этом никто не знал. И сейчас это выдается за сенсацию, чтобы сыграть в том числе на каких-то обиженных национальных чувствах простого народа. Есть большая часть общества в Казахстане, которая плохо относится к идее сближения с Россией и имеет для этого массу оснований. А тут, смотрите, именно российско-казахская преступная коррумпированная схема… Когда такую новость подаешь простому обывателю устами члена назарбаевской семьи, она выглядит еще более правдоподобной. Все рассказанное Айсултаном, возможно, есть полная правда, но никто пока, кроме него, не может это подтвердить для широкой публики, потому что будут последствия. А тут можно все вывалить в СМИ и в соцсети, используя его в своей игре.